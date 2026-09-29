Hamza Abdel Karim, penyerang muda Barcelona, membuka rekening golnya di level internasional bersama timnas Mesir dengan mencetak gol ke gawang Sudan Selatan pada Selasa malam, dalam laga jornada kedua Grup B kualifikasi Piala Afrika 2027.

Hamza Abdel Karim turut menyumbang dalam kemenangan telak yang diraih timnas Mesir hari ini dengan skor 5-0.

Abdel Karim masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-86 waktu pertandingan, menggantikan Omar Marmoush, yang mencetak dua gol.

Pemain berusia 18 tahun itu berhasil mencetak gol pertamanya dengan seragam Mesir pada masa tambahan waktu, setelah menyambut bola yang dimainkan rekannya, Osama Faisal, dan memantul dari kiper di depan gawang.

Gol pertama Hamza Abdel Karim ini terjadi pada penampilan internasionalnya yang kedelapan, dengan catatan bahwa ia masuk sebagai pemain pengganti di seluruh pertandingannya.

Abdel Karim bermain selama 97 menit dalam delapan pertandingan tersebut sebelum akhirnya memberikan sentuhan pertamanya.

Abdel Karim tampil di 4 pertandingan pada Piala Dunia 2026.

Perlu dicatat bahwa Hamza Abdel Karim masih menantikan gol pertamanya bersama Barcelona, setelah hanya bermain 4 menit melawan Rayo Vallecano pada musim berjalan di Liga Spanyol.