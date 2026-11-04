Liverpool bertukar gol dengan tuan rumah Fenerbahce, pada babak pertama laga yang mempertemukan keduanya hari Rabu ini, di Stadion Chobani di kota Istanbul, Turki, dalam rangkaian pertandingan putaran keempat Liga Champions Eropa.

Pada menit ke-25, Liverpool membuka keunggulan lewat tembakan keras pemain muda asal Inggris, Trey Nyoni, yang membentur salah satu pemain Fenerbahce dan berubah arah, sebelum akhirnya menyentuh jala.

Baca Juga

Wakil Maroko dalam Ballon d'Or: Sebagian pihak mencoba mendorong saya memilih pemain selain Hakimi

Mantan juru bicara Barcelona: Hasil 13-5 di berbagai turnamen mencekik Real Madrid

Hanya berselang 4 menit, mantan pemain Manchester United, Mason Greenwood, menyamakan kedudukan dengan cara yang sama untuk tim Turki tersebut, ketika ia melepaskan tendangan bebas langsung yang membentur pagar betis dan mengecoh kiper Alisson Becker, sehingga skor menjadi (1-1) pada menit ke-29.

Tim Inggris itu mendominasi penguasaan bola secara besar-besaran pada babak pertama, dengan persentase penguasaan bola mencapai 69%, berbanding 31% milik Fenerbahce.

Namun upaya ke gawang nyaris berimbang, di mana Liverpool melepaskan 9 tembakan, salah satunya mengenai mistar dan tiang gawang, sementara tuan rumah melepaskan 8 tembakan, 2 di antaranya tepat sasaran.