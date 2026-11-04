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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Lewat Video: Tembakan Sendiri Membakar Liverpool dan Fenerbahce Bersamaan

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Champions League
Fenerbahce U19 vs Liverpool U19
Fenerbahce U19
Liverpool U19
UEFA Youth League
Turki
Inggris

Kedua tim mencetak gol dengan cara yang sama

Liverpool bertukar gol dengan tuan rumah Fenerbahce, pada babak pertama laga yang mempertemukan keduanya hari Rabu ini, di Stadion Chobani di kota Istanbul, Turki, dalam rangkaian pertandingan putaran keempat Liga Champions Eropa.

Pada menit ke-25, Liverpool membuka keunggulan lewat tembakan keras pemain muda asal Inggris, Trey Nyoni, yang membentur salah satu pemain Fenerbahce dan berubah arah, sebelum akhirnya menyentuh jala.

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Hanya berselang 4 menit, mantan pemain Manchester United, Mason Greenwood, menyamakan kedudukan dengan cara yang sama untuk tim Turki tersebut, ketika ia melepaskan tendangan bebas langsung yang membentur pagar betis dan mengecoh kiper Alisson Becker, sehingga skor menjadi (1-1) pada menit ke-29.

Tim Inggris itu mendominasi penguasaan bola secara besar-besaran pada babak pertama, dengan persentase penguasaan bola mencapai 69%, berbanding 31% milik Fenerbahce.

Namun upaya ke gawang nyaris berimbang, di mana Liverpool melepaskan 9 tembakan, salah satunya mengenai mistar dan tiang gawang, sementara tuan rumah melepaskan 8 tembakan, 2 di antaranya tepat sasaran.

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