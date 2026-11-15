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Lamine Yamal, bintang timnas Spanyol dan Barcelona, menyulut suasana jelang laga yang dinanti-nantikan melawan Inggris, malam ini Minggu, pada matchday keenam UEFA Nations League.

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Yamal mengunggah sebuah video melalui akun resminya di "Instagram", di mana ia mengenang kembali momen selebrasi golnya pada laga pertama melawan timnas Inggris, dalam sebuah pesan yang sarat dengan tantangan menjelang pertandingan yang baru.

Pertandingan pertama yang berlangsung antara timnas Spanyol dan Inggris di Stadion Wembley, pada matchday pertama turnamen Eropa, berakhir dengan kemenangan La Roja (3-2).

Pesan dari pemain muda itu muncul hanya dua jam sebelum pertandingan dimulai, sebuah kebiasaan yang ia lakukan belakangan ini, di mana ia kerap menyampaikan pesan melalui media sosial sebelum laga-laga besar, baik dengan seragam Barcelona maupun timnas Spanyol, hal yang memicu interaksi yang luas di antara para penggemar dan pengikutnya.

Tampaknya Yamal berupaya melalui pesan ini untuk menghidupkan kembali aura cemerlang menghadapi timnas Inggris, terlebih laga ini menjadi kesempatan baru baginya untuk menunjukkan kemampuannya dalam pertandingan-pertandingan besar, setelah periode yang menyaksikan penurunan performanya dibandingkan dengan apa yang biasa ia tampilkan.

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Timnas Spanyol tiba di pertandingan ini tanpa kekalahan dengan koleksi 15 poin, sementara timnas Inggris kalah pada laga pertama melawan "La Roja" di Stadion Wembley dengan skor (2-3) pada laga pembuka fase grup.

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Anak-anak asuh Thomas Tuchel memiliki 12 poin, dan mereka membutuhkan kemenangan untuk menggeser sang juara Piala Dunia dan Eropa dari puncak klasemen, sehingga memastikan keuntungan tuan rumah dan dukungan penonton di perempat final UEFA Nations League, sementara hasil imbang sudah cukup bagi Spanyol untuk mempertahankan puncak klasemen.

Timnas Spanyol memulai perjalanan turnamen dengan kemenangan dramatis atas Inggris dengan skor 3-2 di Stadion Wembley, sebelum mengungguli Kroasia dengan skor 4-1, kemudian menang atas Republik Ceko 3-1, lalu kembali meraih kemenangan atas timnas Kroasia dengan skor 2-1, sehingga anak-anak asuh Luis de la Fuente memesan tempat mereka di babak perempat final lebih awal, sebelum mengungguli Ceko pada hari Kamis lalu (2-0).

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Di sisi lain, timnas Inggris menampilkan perjalanan yang kuat di turnamen ini, meski memulainya dengan tersendat lewat kekalahan dari Spanyol dengan skor 3-2 di Stadion Wembley, namun mereka dengan cepat memulihkan keseimbangan dan meraih empat kemenangan beruntun, setelah mengalahkan Republik Ceko dengan dua gol tanpa balas, kemudian menggilas Kroasia dengan tujuh gol tanpa balas, sebelum kembali menang atas Ceko dengan tiga gol tanpa balas, dan menutup pertandingan-pertandingannya dengan kemenangan atas Kroasia 2-1, sehingga mengumpulkan 12 poin dari lima pertandingan dan memastikan lolos ke perempat final juga.