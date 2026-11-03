Pemain Al-Ahli Arab Saudi mengalami gegar otak selama laga melawan Al-Sadd Qatar di ajang Liga Champions Asia Elite.

Al-Ahli bermain imbang tanpa gol melawan Al-Sadd, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, kemarin Senin, di Stadion Jassim bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha, pada pekan keempat fase liga di ajang Liga Champions Asia Elite.

Pertandingan tersebut menyaksikan keluarnya gelandang Al-Ahli asal Prancis, Valentin Atangana, dari laga pada babak pertama, karena cedera yang dialaminya, setelah terlibat benturan tak disengaja dengan rekan setimnya, Mohamed Suleiman Bakr.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa hasil pemindaian yang dijalani gelandang asal Prancis itu menunjukkan ia mengalami gegar otak ringan di area kepala.

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Atangana sebelumnya telah dibawa ke sebuah rumah sakit swasta di ibu kota Qatar, Doha, segera setelah mengalami cedera, untuk memastikan kondisi cederanya, sebelum kembali bersama rombongan tim ke Jeddah.

Pemain berusia 21 tahun itu dijadwalkan menjalani lebih banyak pemeriksaan medis bersama Al-Ahli, hari ini Selasa, guna memastikan tidak adanya efek apa pun di area cedera.

Di sisi lain, akun resmi Al-Ahli di situs "Instagram" membagikan sebuah video pemain tersebut, yang di dalamnya ia menenangkan para suporter terkait cederanya, menegaskan bahwa cedera itu ringan, bahwa ia telah dalam keadaan baik, dan akan siap untuk pertandingan setelah jeda internasional.

"Al-Raqi" tidak akan menjalani pertandingan baru apa pun hingga jeda internasional mendatang, setelah penundaan pertandingan pekan ketiga belas Liga Roshn, akibat penjadwalan ulang pertandingan ajang Piala Asia 2027.