Bukan gol spektakuler atau aksi menggiring bola yang memukau yang menempatkan Mohamed Salah, bintang klub Turki Trabzonspor, dalam sorotan kali ini, melainkan sebuah momen kemanusiaan spontan yang mencerminkan nilai seorang bintang sejati.

Saat timnas Mesir bersiap menghadapi pertarungan lolos ke fase benua, "Sang Firaun" mencuri perhatian dengan aksi luar biasa di dalam pemusatan latihan, yang menuai pujian dari jaringan global dan memicu gelombang kekaguman yang luas di platform media sosial.

Timnas Mesir melanjutkan persiapan intensif mereka untuk mengarungi kualifikasi Piala Afrika 2026, di mana Mesir mengawali perjalanan mereka dengan menghadapi laga berat melawan timnas Angola besok, Jumat, sebelum bertemu timnas Sudan Selatan pada putaran kedua kualifikasi, di bawah kepemimpinan direktur teknik Hossam Hassan.

Di tengah suasana ini, jaringan Turki "HaberTs" menyoroti momen istimewa dari sang pahlawannya, Mohamed Salah, dan menggambarkan apa yang dilakukannya sebagai "aksi yang layak mendapat pujian".

Menurut jaringan tersebut, bintang Mesir itu tidak hanya menjalankan perannya sebagai pemain selama sesi latihan, tetapi berinisiatif membantu anggota staf teknik dalam menyiapkan dan menata sesi-sesi latihan, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan kerendahan hatinya yang besar dan komitmennya yang penuh terhadap timnas negaranya.

Video dan foto yang mengabadikan momen-momen ini menyebar secepat kilat di media sosial, di mana para pecinta sepak bola di seluruh dunia memuji sikap Salah, dengan menganggap apa yang dilakukannya menegaskan bahwa ketenaran sejati adalah soal akhlak sebelum menjadi soal gol dan gelar.

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Mohamed Salah, yang menjadi tumpuan utama dalam proyek Hossam Hassan, berambisi memimpin Mesir untuk meraih awal yang kuat dan menuai kemenangan pertama dalam perjalanan mencari gelar benua, dengan memanfaatkan semangat tinggi yang menyelimuti pemusatan latihan saat ini, yang ia sendiri menjadi salah satu penciptanya lewat aksi yang sederhana sekaligus mendalam ini.