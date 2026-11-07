Lewat Video: Leeds Mengejutkan Tottenham dan Marmoush di Tengah Kontroversi Wasit Besar

Leeds United meraih kemenangan menegangkan atas tamunya Tottenham Hotspur dengan skor tanpa balas, Sabtu malam, pada pekan kesepuluh Premier League.

Noah Okafor mencetak gol tuan rumah pada menit ke-79 pertandingan melalui tembakan keras.

Pemain Mesir Omar Marmoush turut tampil dalam susunan utama Tottenham, dan meninggalkan pertandingan pada menit ke-65.

Tottenham menelan pahitnya kekalahan setelah 3 kemenangan beruntun di Premier League, sehingga koleksi poinnya berhenti di angka 12 pada peringkat ke-11, sementara koleksi poin Leeds naik menjadi 14 pada peringkat kedelapan.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa pertandingan tersebut diwarnai sebuah keputusan kontroversial dari wasit video asisten.

Mathys Tel mengalami rasa sakit yang hebat setelah Jayden Bogle, pemain Leeds, melukai tendon Achilles kakinya di dekat garis tengah lapangan.

Namun, bek kanan Leeds itu bahkan tidak mendapatkan kartu kuning, meski melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Prancis tersebut.

Setelah peninjauan panjang oleh wasit video asisten Tony Harrington, ia tidak meminta wasit John Brooks untuk menuju layar di pinggir lapangan guna meninjau sendiri insiden tersebut.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh pusat pertandingan Liga Primer Inggris disebutkan, "Keputusan wasit untuk tidak mengeluarkan kartu merah terhadap Bogle, menyusul pelanggarannya terhadap Tel, telah ditinjau, dan wasit video asisten menegaskan kebenaran keputusan tersebut."

Wasit video asisten mengatakan, "Saya menegaskan keputusan yang diambil di dalam lapangan untuk tidak mengeluarkan kartu merah. Tidak ada kecepatan tinggi dalam menerjang menuju tekel itu, dan ia juga melangkah maju ke arah bola. Saya menegaskan bahwa tekel itu ceroboh."

Rasa kecewa Tottenham kian bertambah setelah Tel terpaksa meninggalkan lapangan hijau, meski ia sempat berusaha melanjutkan permainan.

Namun, keputusan wasit video asisten bukanlah satu-satunya insiden kontroversial sepanjang babak pertama pertandingan.

Leeds merasa berhak mendapatkan tendangan penalti setelah tampaknya Mateus Fernandes menyentuh bola dengan tangannya, tetapi wasit John Brooks dan wasit video asisten Tony Harrington menolak protes tuan rumah dan tuntutan untuk memberikan tendangan penalti.