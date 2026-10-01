Dalam momen yang sarat makna simbolis, penyerang Denmark Rasmus Hojlund merayakan golnya ke gawang Portugal ala sang legenda yang absen, Cristiano Ronaldo, hingga membakar atmosfer Stadion "Parken" dan memberi negaranya hasil imbang dramatis 2-2 pada laga puncak giornata ketiga babak grup turnamen UEFA Nations League.

Timnas Portugal bertandang ke markas Denmark, di Stadion Parken di ibu kota Denmark, Kopenhagen, dalam sebuah pertandingan yang berlangsung di tengah situasi yang sangat luar biasa bagi timnas Portugal, yang menjalani laga tanpa kapten historis mereka.

Hojlund mencetak gol penyama kedudukan yang mematikan bagi Denmark, sebelum ia berlari menuju tiang bendera sudut, melompat tinggi, dan melepaskan teriakan khasnya yang terkenal "Siiiu" yang selama ini melekat pada Ronaldo sepanjang kariernya, dalam selebrasi yang tampak seperti pesan langsung kepada timnas Portugal setelah krisis sang kapten.

Cristiano Ronaldo sebelumnya telah meninggalkan pemusatan latihan Portugal kemarin Rabu, kembali ke ibu kota Spanyol, Madrid, setelah meledaknya krisis tajam antara dirinya dan pelatih kepala Jorge Jesus.

Krisis ini meletus akibat tidak dimainkannya "Sang Don" meski hanya satu menit pada pertandingan melawan Norwegia di giornata kedua, kendati sebelumnya ia menerima janji untuk bermain.









Bintang Portugal itu mengambil keputusan final untuk pergi hanya beberapa jam setelah pernyataan Jesus yang menegaskan bahwa dirinyalah pemegang keputusan pertama dan terakhir di timnas, seraya mengakui bahwa ia telah mengingkari janjinya kepada Ronaldo untuk bermain di sebagian pertandingan melawan Norwegia lalu.

Sehingga selebrasi Hojlund ala Ronaldo pun datang menaburkan garam pada luka kubu Portugal, dan mengubah Stadion Parken menjadi panggung perayaan dengan gaya sang legenda yang meninggalkan timnas negaranya beberapa jam sebelum laga.



