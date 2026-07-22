Pelatih asal Jerman, Jens Wissing, direktur teknik baru tim Al-Ittihad, mengungkap rahasia di balik kesediaannya melatih tim tersebut pada musim mendatang, tepatnya setelah pertandingan uji coba pertamanya.

Wissing membawa Al-Ittihad meraih kemenangan pada pertandingan uji coba pertama mereka dalam pemusatan latihan di luar negeri di kota Marbella, Spanyol, atas klub Afrika Selatan, Orlando Pirates, dengan skor 3-2.

Wissing berkata dalam pernyataannya kepada kanal klub Al-Ittihad di situs "YouTube" seusai pertandingan: "Bergabung terasa mudah, karena kami mendapat banyak dukungan dan bantuan dari semua orang yang berada di sekitar tim, jadi hal ini sangat mudah bagi kami."

Ia menambahkan: "Kami merasa sangat senang berada bersama tim ini, ini adalah kelompok yang sangat baik, saya merasakan energi positif yang sangat baik, dua pekan terakhir berjalan dengan sangat baik."

Ia melanjutkan: "Kami memang sudah menjalani banyak sesi latihan yang sangat baik, para pemain berkembang pesat, dan saya benar-benar melihat langkah besar ke depan."

Mengenai kemenangan atas Orlando Pirates, pelatih Jerman itu berkata: "Pertandingan pertama sangat baik bagi kami, tentu saja tidak semuanya sempurna, dan memang tidak bisa demikian, tetapi memang ada banyak sisi positif."

Ia menutup: "Para pemain berusaha menerapkan berbagai hal secara praktis, baik apa yang kami bicarakan maupun apa yang kami lakukan dalam latihan, jadi sekarang saya bisa mengatakan bahwa saya puas."

Wissing menangani Al-Ittihad dengan kontrak yang berlaku selama dua musim, dan berakhir pada 2028, menggantikan pelatih asal Portugal, Sergio Conceicao, yang dipecat dari jabatannya setelah berakhirnya musim lalu, saat tim tidak meraih satu gelar pun.