Harry Kane, kapten timnas Inggris, membuka keunggulan ke gawang Kroasia pada menit kedelapan, dalam pertandingan yang tengah berlangsung di Stadion "Rujevica" di kota Rijeka, Kroasia, pada laga ketiga Grup 3 Divisi A UEFA Nations League.

Gol tersebut berawal dari serangan cepat, yang dimulai ketika Marc Guehi memotong umpan dari Josko Gvardiol di area dalam. Setelah itu, Jude Bellingham, pemain Real Madrid, mengirim bola kepada Kane, penyerang Bayern Munich, yang berhadapan satu lawan satu dengan kiper Dominik Livakovic dan tidak menyia-nyiakan peluang.

Kane pun melanjutkan kebiasaannya menjebol gawang Kroasia. Pada Juni lalu, ia mencetak dua gol dalam kemenangan Inggris atas lawan yang sama (4-2), pada laga pembuka perjalanan kedua tim di Piala Dunia 2026.

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Pada menit ke-21, Bellingham kembali mencetak gol kedua sendiri, menyusul umpan silang mendatar dari pemain sayap Barcelona, Anthony Gordon.

Inggris sebenarnya sudah mengancam gawang Kroasia sejak awal, saat Livakovic menepis tembakan Gordon pada menit ketiga.

Kedua tim memasuki laga ini dengan masing-masing mengoleksi 3 poin, setelah satu kemenangan dan satu kekalahan pada dua laga pertama.

Kroasia kalah dari Spanyol pada laga kedua fase grup (4-1), setelah Inggris ditaklukkan oleh "La Roja" dengan skor (3-2) pada laga pertama.



