Pada saat ketika semua orang menanti dimulainya kembali babak kedua, Stadion Taieb Mhiri di Sfax berubah menjadi arena kekacauan yang nyata, setelah bentrokan keras antara Houcine Jenayah, wakil presiden Federasi Sepakbola Tunisia, dan salah satu ofisial delegasi tim nasional Libya, dalam pemandangan mengejutkan yang terekam kamera ponsel dan menyebar dengan sangat cepat di platform media sosial.

Krisis bermula ketika Jenayah, yang disebut sebagai orang nomor satu di Federasi Sepakbola Tunisia, memprotes wasit asal Maroko Hamza El Fariq, saat para pemain memasuki lapangan untuk memulai kembali pertandingan di babak kedua.

Tak sampai beberapa detik berlalu, salah satu ofisial tim nasional Libya ikut campur dalam perdebatan tersebut, hingga adu mulut berubah menjadi bentrokan fisik dan saling dorong keras antara kedua pria itu, di tengah keterkejutan para pemain, anggota kedua staf teknis, dan suporter yang hadir di stadion.

Rekaman video yang beredar memperlihatkan momen saling dorong dan saling cela antara kedua pihak, sebelum petugas keamanan dan ketertiban dengan sangat cepat turun tangan untuk memisahkan keduanya, dan mengembalikan ketenangan ke stadion, sehingga wasit dapat memulai kembali pertandingan setelah penghentian yang menimbulkan banyak kontroversi dan pertanyaan tentang apa yang terjadi di balik layar.

Pertandingan berikutnya LIB Africa Cup of Nations Qualification 11.00 TUN

Bentrokan ini datang untuk melemparkan bayang-bayang kelam atas atmosfer pertandingan, yang memang sejak awal sarat dengan ketegangan dan tekanan, mengingat arti pentingnya yang besar dalam perlombaan menuju putaran final Piala Afrika 2027, hal yang membuat insiden ini menjadi tajuk utama semua pemberitaan, lebih daripada hasil pertandingan itu sendiri.

Di atas lapangan hijau, tim nasional Libya berhasil meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Tunisia dengan skor 2-0, pada laga ketiga babak kualifikasi, sehingga membangkitkan kembali harapannya dengan kuat untuk mencapai putaran final untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, sebuah pencapaian bersejarah jika terwujud.

Tim nasional Libya memasuki pertandingan hanya dengan satu poin dari satu kekalahan dan satu hasil imbang, tetapi mereka bermain dengan keberanian besar, dan berhasil pulang dari Sfax dengan poin kemenangan penuh, setelah penampilan yang terorganisir dan semangat juang yang tinggi.

Gol pertama datang pada menit-menit akhir babak pertama, ketika Azzou Elmariami mendapatkan tendangan penalti setelah kesalahan fatal Ali Maaloul, sehingga Ali Youssef mampu mengubahnya menjadi gol, yang dengannya tim nasional Libya mengakhiri babak pertama dengan keunggulan satu gol tanpa balas.

Pada babak kedua, tim nasional Tunisia menyerang dengan seluruh pemainnya mencari gol penyeimbang, tetapi meninggalkan di belakangnya ruang-ruang luas, yang dimanfaatkan tim nasional Libya dengan cerdik, di mana Hamdou Elhouni memimpin serangan balik cepat, sebelum menerima umpan matang dari Saif Jador, dan melepaskan tembakan keras ke gawang kiper Aymen Dahmen, mencetak gol kedua bagi Libya, dan memastikan kemenangan dalam pertandingan sepenuhnya.

Dengan kemenangan ini, tim nasional Libya menambah koleksi poinnya menjadi 4 poin dari 3 pertandingan, sehingga memuncaki grup dengan selisih gol atas Uganda yang baru memainkan dua pertandingan, sementara perolehan poin Tunisia membeku di dua poin di peringkat keempat dan terakhir, dari dua hasil imbang dan satu kekalahan dalam 3 pertandingan pertama, meskipun menjadi tuan rumah di semua laga tersebut, sehingga misinya untuk lolos ke putaran final menjadi sangat pelik.

Di antara kegembiraan rakyat Libya atas kemenangan bersejarah, dan keterkejutan rakyat Tunisia akibat kekalahan di tanah sendiri, pemandangan bentrokan tetap menjadi gambar yang tak akan terlupakan dari malam ini, sembari menanti apa yang akan dihasilkan jam-jam mendatang berupa keputusan dan kemungkinan sanksi, setelah insiden yang mencoreng citra salah satu pertandingan terpenting kualifikasi Afrika ini.