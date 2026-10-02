Alessandro Bastoni, bek Italia dan Inter Milan, mencetak gol penyama kedudukan bagi timnas negaranya (1-1) menghadapi Prancis pada menit ke-68, Jumat malam ini di Stadion "de France", dalam laga pekan ketiga UEFA Nations League.

Babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol. Pada awal babak kedua, Michael Olise membuka keunggulan untuk Prancis pada menit ke-55, dari tendangan bebas yang dimainkan pendek oleh Rayan Cherki kepadanya, lalu ia melepaskan tendangan dengan kaki kiri yang membentur mistar gawang dan masuk ke dalam gawang.

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Namun balasan dari Italia datang 13 menit kemudian, ketika Bastoni memanfaatkan blunder fatal dari Lucas Da Cunha, yang gagal menguasai umpan dari Rabiot, sehingga bek Azzurri itu merebut bola di area yang sudah di depan, lalu melaju ke gawang untuk mencetak gol ke gawang kiper Mike Maignan.

Bastoni menambah koleksinya menjadi dua gol pada edisi Nations League kali ini, setelah ia mencetak gol pembuka keunggulan melawan Turki beberapa hari lalu, ketika Italia menang (4-1).

Bastoni nyaris membuat Italia harus menerima penalti pada menit-menit akhir pertandingan, ketika tampaknya ia menjegal Michael Olise, namun wasit memberi isyarat untuk melanjutkan permainan, sehingga laga berakhir imbang (1-1).

Dengan demikian, nilai Prancis bertambah menjadi 6 poin di puncak Grup Satu, mengungguli Belgia yang menempati posisi kedua dengan 6 poin, dan Italia yang berada di posisi ketiga dengan 4 poin, sementara Turki menghuni dasar klasemen tanpa poin.



