Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa setelah timnas Arab Saudi meraih gelar Piala Teluk Arab edisi ke-27, "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi menjuarai Piala Teluk Arab pada Selasa lusa, usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 di laga final turnamen Teluk tersebut, yang digelar di Stadion Al Inmaa, Jeddah.

Al Nassr merilis sebuah video dari perayaan para pemain tim bersama rekan-rekan mereka yang turut membela timnas Arab Saudi dalam perjalanan menuju gelar juara, setelah mereka kembali ke sesi latihan kolektif pada Kamis hari ini.

Sebanyak 5 pemain Al Nassr turut ambil bagian dalam pencapaian ini, dipimpin oleh kiper Nawaf Al Aqidi yang mengalami cedera pada pertandingan pertama, bek Abdulelah Al Amri, bek sayap Nawaf Boushal, gelandang Abdullah Al Khaibari, dan penyerang Abdullah Al Hamdan.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 DIR

Ronaldo menjadi sorotan dalam video yang dirilis Al Nassr melalui akun resminya di situs "X", di mana senyum lebar terpancar di wajahnya, dan ia tak lupa memberi selamat kepada para pemain serta berfoto bersama mereka.

"Sang Don" tengah menjalani masa-masa sulit saat timnas Arab Saudi meraih gelar Piala Teluk, di mana pada hari yang sama ia mengeluarkan pernyataan untuk mengungkap detail perselisihan yang terjadi antara dirinya dan pelatih Jorge Jesus di timnas Portugal.

Ronaldo bersama Al Nassr bersiap menghadapi Al Diriyah, besok Jumat, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Perlu dicatat bahwa Al Nassr menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 16 poin, yang diraih dari 5 kemenangan, satu seri, dan satu kekalahan, terpaut dua poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen, dan satu poin di belakang Al Ittihad yang berada di posisi kedua.