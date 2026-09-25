Dalam perkembangan yang mengejutkan dan mengguncang dunia bisnis di Trabzon, penggunaan nama bintang Mesir Mohamed Salah dalam kampanye iklan berubah menjadi mimpi buruk hukum yang membuat 21 perusahaan merugi lebih dari 50 juta lira Turki, dalam sebuah kasus yang mengungkap adanya langkah hukum internasional berkaliber berat di baliknya.

Kisah ini bermula dari pernyataan peringatan yang dikeluarkan klub Trabzonspor baru-baru ini, yang di dalamnya klub memperingatkan perusahaan-perusahaan dan toko-toko agar tidak menggunakan nama Mohamed Salah dalam kampanye, iklan, dan promosi komersial di luar ruang lingkup kegiatan komersial klub serta tanpa memperoleh izin yang diperlukan.

Sebuah pernyataan yang pada pandangan pertama tampak sebagai prosedur rutin untuk melindungi hak-hak klub. Namun kenyataannya, menurut apa yang diungkap oleh sumber-sumber terpercaya kepada situs "61saat" Turki, berbeda sama sekali dan jauh lebih berbahaya.

Peringatan rahasia dari London

Ternyata langkah Trabzonspor bukanlah keputusan yang berdiri sendiri, melainkan datang karena terpaksa setelah klub menerima peringatan hukum resmi dan tegas dari sebuah kantor pengacara Inggris terkenal yang mewakili bintang Mesir Mohamed Salah secara langsung.

Sudah menjadi hal yang diketahui di seluruh dunia bahwa hak penggunaan nama, gambar, dan logo bintang sekelas Salah dilindungi oleh kontrak yang sangat ketat, dan perwakilan Salah telah meminta manajemen Trabzonspor untuk mengambil segala langkah yang diperlukan guna menghentikan penggunaan komersial yang tidak berizin atas hak klien mereka.

Di hadapan peringatan ini, Trabzonspor terpaksa segera bergerak dalam kerangka kewajiban kontraktual dan hukumnya untuk menghindari konsekuensi hukum yang dapat menimpa klub itu sendiri jika perusahaan-perusahaan terus mengeksploitasi nama Salah.

21 perusahaan di kursi terdakwa

Namun sebagian perusahaan mengabaikan peringatan Trabzonspor, sementara perusahaan lain tidak menyadari besarnya konsekuensi buruk yang akan terjadi.

Menurut informasi yang terkonfirmasi, langkah-langkah tersebut mengambil arah lain dan semakin meningkat, di mana tindakan hukum yang nyata diambil terhadap 21 perusahaan yang beroperasi di Trabzon dan provinsi-provinsi Turki lainnya, dan dikabarkan bahwa total nilai tuntutan serta sanksi hukum yang timbul darinya melebihi 50 juta lira Turki.

Diketahui bahwa sebagian perusahaan bergegas menghapus iklan dan kampanye mereka yang menyebut nama Salah dari etalase toko dan media sosial setelah peringatan itu, tetapi hal tersebut tidak menghentikan pengejaran, karena proses hukum masih tetap berjalan akibat penggunaan sebelumnya. Disebutkan bahwa sebagian pemilik toko menerima panggilan langsung dari para pengacara yang memberi tahu mereka bahwa proses hukum terhadap mereka telah dimulai.

Di antara hukum dan kondisi ekonomi

Dalam sebuah perbincangan khusus, sejumlah pemilik usaha yang terdampak menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak berniat merugikan klub Trabzonspor maupun bintang Salah, seraya menuturkan bahwa menghadapi angka-angka fantastis ini di tengah kondisi ekonomi yang sulit merupakan beban yang bencana bagi mereka, dan mereka tidak menyangka bahwa konsekuensi penggunaan sebuah nama dalam kampanye iklan bisa seberbahaya ini.

Ironi ini menjadi semakin rumit karena sebagian dari perusahaan-perusahaan tersebut merupakan sponsor atau pendukung klub Trabzonspor di berbagai waktu, sehingga menempatkan kasus ini di antara dua sisi: perlindungan hak-hak hukum yang ketat bagi para bintang dunia, dan kesulitan ekonomi para pemilik toko yang beritikad baik.

Pesan yang jelas untuk seluruh Turki

Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar tindakan pengawasan iklan dari Trabzonspor, melainkan sebuah pesan peringatan bernada keras untuk semua perusahaan di Trabzon dan seluruh penjuru Turki: menggunakan nama Mohamed Salah dalam iklan atau penawaran promosi apa pun tanpa izin dan hak komersial yang diperlukan bisa menelan biaya jutaan.

Dan yang terpenting, kasus ini tidak berakhir hanya dengan menghapus iklan dari "Instagram", sebab penggunaan sebelumnya saja sudah cukup untuk membuat perusahaan menghadapi pertanggungjawaban hukum dan membayar ganti rugi yang sangat besar.











