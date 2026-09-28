Jürgen Klopp memasuki sejarah timnas Jerman melalui pintu yang salah, setelah mencatatkan awal terburuk bagi seorang pelatih dalam sejarah "Die Mannschaft" usai dua pertandingan pertamanya sebagai kepala tim pelatih, di awal perjalanannya di UEFA Nations League.

Timnas Jerman kalah dari Yunani dengan skor tanpa balas, setelah sebelumnya bermain imbang di laga pertamanya melawan Belanda dengan skor 1-1, sehingga hanya mengumpulkan satu poin dari dua laga pertama, sebuah awal yang belum pernah dicapai oleh pelatih timnas mana pun sebelumnya.





Sepp Herberger pada 1937 dan Helmut Schön pada 1965 memulai perjalanan mereka bersama Jerman tanpa meraih satu pun kemenangan dalam dua pertandingan pertama, namun keduanya bermain imbang di kedua laga tersebut, sementara Klopp menerima satu kekalahan dan satu hasil imbang, menjadikannya pemilik awal terburuk dalam sejarah timnas Jerman menurut surat kabar Marca.

Meski awal yang sulit, pelatih asal Jerman itu berupaya mengecilkan arti hasil-hasil di awal, menegaskan bahwa ia sudah menyadari sebelum mengemban tugas ini bahwa sepak bola Jerman tengah melewati periode sulit, dan bahwa ia datang ke timnas bukan untuk menyelesaikan semua masalahnya dalam semalam.

Klopp mengatakan bahwa perkembangan membutuhkan waktu, menekankan bahwa timnas di masa depan akan mencapai tahap yang membuat lawan mana pun kesulitan menghadapinya, serta meminta para suporter dan kritikus untuk mengarahkan kritik kepadanya alih-alih membebankan tanggung jawab kepada para pemain baru.

Pelatih Jerman itu menambahkan bahwa ia tidak melihat alasan yang membuatnya berpikir bahwa timnas "sangat buruk", namun pada saat yang sama ia mengakui bahwa Jerman tidak berada pada level seperti dulu.

Pernyataan Klopp bersamaan dengan kritik yang lebih tajam terhadap tim dari Bastian Schweinsteiger, mantan bintang timnas Jerman, yang menyebut "Die Mannschaft" tidak lagi termasuk timnas papan atas, menilai tim itu telah menjadi tim dengan level menengah dan kekurangan pemain yang mampu membuat perbedaan.

Schweinsteiger menyebut bahwa Yunani sendiri memiliki pemain-pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan, sembari mendukung Klopp, dan memintanya untuk membangun tim yang dapat menerapkan gagasan-gagasan sepak bolanya yang terkenal.

Jerman memiliki kesempatan untuk memperbaiki jalannya pada dua laga mendatang, ketika menjamu Serbia, sebelum bertandang ke Yunani, dalam dua ujian yang mungkin memberi Klopp kesempatan untuk menata ulang kartunya setelah awal bersejarah yang sulit.











