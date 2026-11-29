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Bintang Barcelona, Lamine Yamal, kembali tampil luar biasa saat menghadapi Deportivo La Coruna. Ia terlibat langsung dalam terciptanya tiga gol pada kemenangan telak 5-1 yang diraih Barca di kandang lawan dalam pekan ke-14 LaLiga.

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Yamal hanya butuh dua menit untuk membuka skor di Stadion Riazor, sebelum beralih peran menjadi pengatur serangan bagi Raphinha. Ia mengirimkan dua assist untuk bintang asal Brasil tersebut, yang mencetak hat-trick.

Seperti dilaporkan situs Tribuna, Yamal memanfaatkan akun Instagram miliknya tak lama setelah peluit panjang dibunyikan untuk mengunggah pesan bernada sindiran.

Yamal menulis "Siapa Mr. sekarang?", yang tampaknya merupakan sindiran untuk pendukung Real Madrid. Sebagian dari mereka belakangan mengejeknya dengan julukan "Mr. Alaves".

Julukan tersebut merujuk pada anggapan bahwa Lamine Yamal hanya menampilkan performa terbaiknya saat menghadapi lawan yang lebih lemah.

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Julukan "Mr. Alaves" itu menyebar luas setelah Lamine Yamal mencetak dua gol ke gawang Alaves dalam kemenangan 6-1 Barcelona. Sejumlah pendukung Real Madrid kemudian menggunakan sebutan tersebut untuk meragukan kemampuan sang pemain muda dalam menampilkan level permainan yang sama saat melawan tim-tim kuat.

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Ironisnya, Real Madrid kemudian justru kalah 1-2 dari Alaves di Stadion Santiago Bernabeu. Hal itu membuat balasan bernada sindiran dari Yamal terasa semakin menarik dan memberinya kesempatan sempurna untuk membalikkan ejekan kepada rivalnya, usai kembali menampilkan performa luar biasa.

Statistik Yamal musim ini berbicara dengan sendirinya. Bintang Barcelona itu telah mencetak 14 gol dan 15 assist hanya dalam 18 pertandingan di seluruh kompetisi, sehingga total kontribusinya mencapai angka fantastis, yakni 29 gol dan assist.

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Sementara itu, akun The Touchline di X menegaskan bahwa tindakan Yamal tersebut dimaksudkan untuk menyindir pendukung Real Madrid.

The Touchline menulis: "Lamine Yamal mengirim pesan sarkastis melalui akun media sosialnya, dengan mengatakan 'Siapa Mr. sekarang?'"

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Akun tersebut menambahkan: "Sindiran terselubung untuk pendukung Real Madrid, yang menjulukinya Mr. Alaves dalam beberapa pekan terakhir, sebelum Los Blancos menelan kekalahan dari Alaves."