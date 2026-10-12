Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, kini hanya berjarak satu gol dari menyamai rekor yang dipegang pemain Prancis Kylian Mbappe.

Menurut situs "Tribuna", Yamal semakin dekat untuk memuncaki sendiri daftar pemain tersubur di Liga Champions Eropa sebelum berusia 20 tahun.

Yamal, yang kini berusia 19 tahun, telah mencetak 12 gol dan menyumbang 11 assist dalam 34 pertandingan yang dilakoninya di kompetisi antarklub Eropa tersebut, melanjutkan catatan angka yang mencolok meski usianya masih sangat muda.

Gol winger Spanyol itu tercipta saat menghadapi Feyenoord pada pekan pembuka fase liga musim 2026-2027, yang membuatnya mencapai 12 gol di kompetisi ini dan hanya berjarak satu gol dari menyamai rekor Mbappe, yang mencetak 13 gol di Liga Champions Eropa sebelum menginjak usia 20 tahun.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Catatan tersebut memberi Yamal peluang baru untuk memperkuat posisinya di antara talenta-talenta muda terbaik di sepak bola Eropa, terutama karena ia masih punya waktu untuk terus mencetak gol dan memperbaiki statistiknya di turnamen ini, mengingat ia baru akan berusia 20 tahun pada Juli mendatang.

Laga Barcelona melawan klub Turki Galatasaray, yang dijadwalkan berlangsung besok Selasa di Istanbul, akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Yamal untuk menyamai atau melampaui rekor tersebut, jika ia berhasil menggetarkan jala gawang.

Semua mata kini tertuju pada bintang Spanyol itu untuk melihat apakah ia mampu memanfaatkan laga Eropa berikutnya guna melangkah satu tahap lebih dekat ke rekor Mbappe, dalam sebuah perlombaan yang mencerminkan besarnya dampak yang telah diciptakan Yamal di Liga Champions Eropa dalam waktu singkat.



