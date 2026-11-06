Atletico Madrid akan menjamu Barcelona pada lusa, Minggu, dalam pekan ke-12 kompetisi Liga Spanyol.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Raphinha, bintang Barcelona, akan berhadapan dengan Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, untuk ke-11 kalinya dalam perjalanan karier keduanya.

Catatan pertemuan condong menguntungkan Raphinha, yang meraih 8 kemenangan, sekali imbang, dan hanya menelan satu kekalahan dari pelatih asal Argentina tersebut.

Dari sisi kontribusi gol, Raphinha berhasil mencetak dua gol dan menciptakan 6 gol, dengan total 8 kontribusi gol.

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Adapun kemenangan terakhir Barca atas Atleti di Liga Spanyol datang saat pemain asal Brasil itu absen, dan itu menjadi satu-satunya poin positif bagi Atletico Madrid dalam pertandingan-pertandingan yang tidak diikuti Raphinha.

Pelatih Hansi Flick mengubah posisi Raphinha dan memberinya peran baru, lalu memfungsikannya kembali di posisi penyerang murni.

Dari posisi sebagai pengamat, dan tanpa menjadi bagian dari eksperimen ini, Simeone mengikuti perjalanan perkembangan Raphinha dengan penuh kekaguman. Dan pada Minggu, pertemuan antara keduanya akan kembali terjadi di Stadion Metropolitano.

Pelatih Atletico itu pernah memberikan pujian pertamanya kepada Raphinha dua tahun lalu. Dalam konferensi pers menjelang pertemuan kedua tim di Stadion Lluis Companys, Simeone menyebut pemain Brasil itu sebagai salah satu pemain terbaik di Liga, berkat kemampuannya menembus pertahanan, keberaniannya, dan caranya bermain.

Pada malam berikutnya, pemilik nomor punggung 11 di Barcelona itu membuktikan kebenaran ucapan sang pelatih Argentina, tetapi Atletico Madrid memenangi pertandingan berkat gol larut yang dicetak Alexander Sorloth.

Setahun kemudian, Simeone kembali memujinya lagi. Barcelona menghancurkan tamunya Atletico Madrid di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pertandingan Liga Spanyol yang dibuka dengan gol Alex Baena.

Namun Raphinha menyamakan kedudukan, setelah salah satu pergerakan khasnya di belakang para bek, sebelum anak-anak asuh Flick menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 3-1.

Meski kalah, Simeone melontarkan pernyataan menarik usai pertandingan, dengan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana Raphinha tidak memenangi Ballon d'Or, karena saya memilih dia."

Pelatih Argentina itu berkata sambil memuji pemain Brasil tersebut, "Dia sangat saya sukai. Dia bisa bermain di semua posisi, di mana pun kau menempatkannya, dan dia mencetak gol-gol yang luar biasa."

Dengan cara tertentu, Raphinha adalah pemain yang benar-benar sesuai dengan filosofi sepak bola Simeone, bahkan bisa dikatakan dialah pemain yang paling cocok untuk menerapkan gagasan-gagasan pelatih Argentina itu.

Dalam lebih dari satu kesempatan, Raphinha secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya karena namanya tidak masuk dalam daftar kandidat penghargaan individu. Namun Simeone menempatkannya di puncak penghargaan individu paling bergengsi, tidak lama setelah Ousmane Dembele meraihnya. Dan beberapa pekan kemudian, Raphinha membalas pujian itu kepada Simeone dengan berkata, "Saya menaruh rasa sayang yang besar kepada Cholo, dia pelatih yang luar biasa dan saya sangat menghargainya."

Dalam pertandingan leg pertama babak gugur Copa del Rey musim lalu, Barcelona kehilangan jasa Raphinha. Atletico mengungguli tim Catalan itu dengan jelas, terutama selama babak pertama, ketika anak-anak asuh Simeone menghancurkan lawan-lawan mereka dengan memanfaatkan serangan balik dan transisi cepat.

Barcelona hanya tertinggal satu gol dari menyamakan hasil leg pertama, yang berakhir dengan kekalahan 0-4 di Stadion Spotify Camp Nou. Setelah tersingkir, Raphinha terbaring di atas lapangan, ketika ia menerima penghiburan dari Simeone yang menghampirinya dan menguatkannya seperti layaknya seorang ayah terhadap anaknya.

Beberapa hari sebelum pertemuan kedua di Copa del Rey, Simeone kembali berbicara tentang Raphinha, dengan berkata, "Dia sangat saya sukai, karena setiap kali ia bermain, sungguh menyenangkan menyaksikan pergerakan dan penetrasinya di belakang para bek, kemampuannya menembus ruang, serta kerja samanya dengan tim."

Pemain Brasil itu mengalami cedera selama jeda internasional terakhir pada musim tersebut, yang membuatnya absen dari dua pertandingan Liga Champions Eropa.