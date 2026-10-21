Real Madrid berbekal rekor ofensif yang kuat melawan klub-klub Jerman, yang memberinya keunggulan jelang laga menghadapi Leipzig pada Rabu malam ini di Liga Champions Eropa.

Tim Kerajaan menjamu Leipzig di Stadion "Santiago Bernabeu" dalam pekan ketiga fase liga, beberapa hari sebelum laga El Clasico yang dinantikan di Liga Spanyol melawan Barcelona.

Menurut statistik situs resmi Liga Champions Eropa, Real Madrid mencetak gol di setiap dari 26 laga Eropa terakhir di kandangnya melawan klub-klub Jerman, dan juga menjebol gawang lawan dalam 44 laga terakhir yang dimainkan di kandangnya di Liga Champions Eropa.

Di sisi lain, Kylian Mbappe mencetak gol dalam 4 laga terakhirnya di Liga Champions Eropa, dan sebelumnya pernah mencetak gol ke gawang Leipzig dengan kostum Paris Saint-Germain, pada pertemuan kedua tim di fase grup pada Oktober 2021.

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Vinicius Junior juga mencetak dua gol ke gawang Leipzig di Liga Champions Eropa dengan kostum Real Madrid, gol pertama saat kalah 3-2 di kandang lawan pada Oktober 2022, dan gol kedua dalam hasil imbang 1-1 di Stadion Santiago Bernabeu pada Maret 2024.

Terkait pertemuan langsung antara kedua tim, mereka telah bertemu 4 kali di Liga Champions Eropa.

Pada fase grup musim 2022-2023, Real Madrid menang di kandangnya dengan skor 2-0, sebelum kemudian kalah dari Leipzig dengan skor 3-2 di Jerman.

Dan pada babak 16 besar musim 2023-2024, klub Kerajaan menang 1-0 di Leipzig, lalu kedua tim bermain imbang 1-1 di Madrid.







