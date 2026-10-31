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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Lewat Angka: Badai Serangan Barcelona yang Tak Tertandingi dalam 86 Tahun!

Barcelona vs Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
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Barcelona vs Aston Villa
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Champions League
Getafe vs Sevilla
Getafe
Sevilla
Spanyol
Inggris

Tim Catalan membombardir gawang tim tamu

Barcelona mencatatkan rekor gol bersejarah usai meraih kemenangan besar atas tamunya Deportivo Alaves dengan skor (6-1), pada Sabtu hari ini, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pekan ke-11 Liga Spanyol.

Barca menjadi tim pertama yang mencetak 46 gol dalam 11 pekan pertama La Liga, sejak Sevilla yang mencatatkan angka serupa pada musim 1940-1941, menurut jaringan "Stats Foot" asal Prancis.

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Dengan kemenangan telak (6-1) atas Deportivo Alaves, Barca menambah koleksi poinnya menjadi 30, memuncaki klasemen La Liga, unggul dua poin atas Atletico Madrid di posisi kedua, dan 6 poin atas Real Madrid yang menempati posisi ketiga, yang besok akan bertandang ke Racing Santander dalam pekan yang sama.

Gol-gol tim Katalan itu dicetak oleh Raphinha (dua gol), Lamine Yamal (dua gol), Fermin Lopez, dan Anthony Gordon.

Kemenangan besar ini datang pada waktu yang penting bagi Barcelona, yang menjalani laga dengan tujuan mengembalikan keseimbangannya, setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain (4-2) dan Real Madrid (2-1), sementara mereka bersiap menjamu Aston Villa dari Inggris, Selasa mendatang, dalam pekan keempat Liga Champions Eropa.

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