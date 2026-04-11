Lewandowski menerima tawaran resmi untuk menentukan masa depannya

Penyerang Barcelona asal Polandia, Robert Lewandowski, telah menerima tawaran resmi untuk menentukan masa depannya bersama klub Catalan tersebut.

Kontrak Lewandowski dengan Barcelona akan berakhir pada musim panas mendatang, dan penyerang asal Polandia itu kini dapat bergabung dengan klub mana pun secara gratis.



Liga Italia gratis di stc tv untuk pelanggan paket Biti Fiber, Mufotter 4, Max, dan Pro 4 & 5

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona telah mengajukan tawaran resmi kepada Robert Lewandowski terkait perpanjangan kontraknya dengan tim.

Surat kabar Spanyol tersebut mengungkapkan bahwa tawaran resmi Barcelona mencakup perpanjangan kontrak hanya untuk satu tahun, dengan pemotongan gaji yang signifikan dari yang diterima pemain Polandia tersebut saat ini, terutama karena ia akan menginjak usia 38 tahun pada Agustus mendatang.

Penyerang asal Polandia itu menanggapi Barcelona dengan mengatakan bahwa ia akan mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya pada akhir bulan ini.

Disebutkan pula bahwa Pini Zahavi, agen Lewandowski, berada di Barcelona selama pekan ini untuk bertemu dengan perwakilan klub dan mengetahui detail tawaran yang diajukan.



Langkah ini diambil di tengah tekanan yang dilancarkan beberapa klub lain dalam beberapa pekan terakhir untuk mencoba meyakinkan penyerang berusia 37 tahun itu agar bergabung dengan mereka.

Lewandowski kini akan mulai mengevaluasi semua tawaran yang ada di hadapannya bersama keluarganya, di mana ia menerima tawaran dari Milan, yang telah meningkatkan tekanan untuk menyelesaikan kesepakatan dalam beberapa jam terakhir, serta Juventus, Chicago Fire dari Amerika Serikat, dan beberapa klub Saudi.

Meskipun prioritas sang bintang Polandia adalah tetap di Barcelona mengingat kehidupan yang stabil dan bahagia yang ia jalani bersama istri dan kedua putrinya di kota tersebut, keputusan ini mungkin membuatnya harus melepaskan tawaran finansial yang lebih tinggi.

Lewandowski, yang dikenal dengan sifat kompetitifnya, bersiap untuk menerima peran pendukung dalam skuad tim Catalan tersebut, dengan syarat klub merekrut penyerang kelas dunia untuk menjadi pemain inti. Hal ini menjelaskan mengapa sang bintang asal Polandia perlu mengetahui rencana olahraga yang disusun Barça untuk masa depan, dan hal ini tidak hanya bergantung pada aspek finansial.



