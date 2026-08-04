Klub Bayer Leverkusen tengah berupaya memulangkan Moussa Diaby, sayap Al Ittihad, ke Jerman pada bursa transfer saat ini.

Sebelumnya, Diaby juga sempat dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Inter Milan pada musim panas ini.

Menurut informasi dari jaringan "Sky Sport Jerman", pihak-pihak terkait belum mencapai kesepakatan hingga saat ini, namun negosiasi berjalan dengan baik, sehingga membuka peluang untuk menuntaskan transfer dengan nilai kurang dari 30 juta euro.

Carles Martinez Novell, mantan pelatih Toulouse yang menangani Bayer Leverkusen musim panas ini, ingin memadukan sayap asal Prancis itu ke dalam sistemnya yang mengandalkan formasi 4-3-3.

Apabila transfer ini rampung, Diaby akan kembali ke klub yang sudah dikenalnya dengan baik, setelah menjalani 172 pertandingan dengan seragamnya antara tahun 2019 dan 2023, mencetak 49 gol dan memberikan 47 assist.

Pemain kelahiran Paris ini sebelumnya meninggalkan Aston Villa menuju Arab Saudi dua tahun lalu, dan dengan demikian bisa kembali ke Eropa setelah periode sukses di kawasan Timur Tengah, di mana ia menjalani 71 pertandingan, mencetak 11 gol dan menciptakan 31 assist lainnya, serta meraih dua gelar bersama Al Ittihad.