Pertandingan antara Real Madrid dan Tenerife di Liga Spanyol putri diwarnai sejumlah peristiwa kontroversial, setelah Jairo Huerta, pelatih kebugaran fisik Los Blancos, diusir menyusul cekcok dengan Yeray Martin, pelatih tim lawan, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid dengan skor 3-2, dalam rangkaian pertandingan pekan kedelapan kompetisi tersebut.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa laporan wasit Lorena del Mar Trujillano Gallardo mendokumentasikan insiden yang terjadi setelah pertandingan berakhir, setelah Martin memegang pergelangan tangan Felicia Schröder, pemain Real Madrid, saat berbicara dengan tim wasit, hal yang mendorong Huerta untuk turun tangan dan melontarkan ancaman langsung kepadanya.

Dalam laporan wasit disebutkan bahwa Schröder mendekati pelatih Tenerife dan berkata kepadanya: "Pertandingan sudah berakhir", sebelum pelatih itu memegang pergelangan tangannya dan berkata kepadanya: "Semoga beruntung".

Ketika sang pemain berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya, Huerta turun tangan sambil berkata: "Lepaskan dia atau aku akan memukulmu", sehingga tim wasit memutuskan untuk mengusirnya karena insiden tersebut.

Peristiwa menarik dalam pertandingan ini tidak berhenti pada cekcok itu saja, karena laga tersebut diwarnai kontroversi wasit yang luas, setelah Real Madrid berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol tanpa balas menjadi kemenangan dramatis dengan skor 3-2, berkat gol-gol Berenstein, Schröder, dan Bruun, setelah Tenerife unggul melalui Gramaglia dari titik penalti dan Padilla.

Sistem peninjauan video FVS juga memainkan peran menonjol dalam kontroversi ini, terutama terkait gol Schröder yang memicu keraguan akan adanya situasi offside, selain pemberian penalti untuk Real Madrid, dan peninjauan wasit terhadap dua insiden lain di dalam kotak penalti.

"AS" menyebutkan bahwa pengusiran Huerta bukanlah yang pertama baginya sejak bergabung dengan tim kepelatihan Real Madrid, karena ia sebelumnya pernah diusir pada musim lalu setelah melontarkan hinaan kepada salah satu anggota tim kepelatihan Barcelona, ketika ia menyebutnya "bodoh".