Defender andalan Italia Leonardo Bonucci resmi melampaui catatan pendahulunya yang merupakan legenda dan timnas, Alessandro Del Piero.

Berkat penampilannya di pertandingan kontra Yunani dalam lanjutan kualifikasi , kini pemain belakang berusia 32 tahun tersebut mengukir rekor 92 penampilan bagi Gli Azzurri.

Catatan di atas praktis menyalip jumlah caps Del Piero di posisi sepuluh besar sebagai pemain Italia dengan penampilan terbanyak sepanjang masa.

Bonucci tampil penuh selama 90 menit saat Italia sukses mengalahkan Yunani dengan skor bersih, 2-0, di Stadio Olimpico.

92 - Leonardo #Bonucci has played 92 games with Italian National team, overtaking Alessandro Del Piero at the 10th position in the all-time appareances ranking with . Icon. pic.twitter.com/31jnpX5zYl