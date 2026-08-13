Klub Meksiko, Leon, menyampaikan pesan khusus kepada bintang Argentina, Lionel Messi, usai laga yang mempertemukan tim tersebut dengan klub Amerika, Inter Miami, di Leagues Cup, yang menyuguhkan momen mengharukan antara legenda Tango itu dan bek Leon asal Kolombia, Yohan Romana.

Melalui akun resminya di platform "X", Leon mengunggah foto pelukan antara Romana dan Messi selama pertandingan, dan menulis: "Pelukan ini dari Leon, dari semua orang, dan dari sepak bola, dan ini untukmu Lionel yang terhormat. Rasa hormat dan cinta."

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Pesan tersebut muncul setelah pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Leon (3-2) atas Inter Miami, sehingga tim Amerika itu tersingkir dari kompetisi Leagues Cup.

Laga tersebut menandai kembalinya Messi ke lapangan, setelah kematian ayahnya, Jorge Messi, beberapa hari sebelumnya, di mana ia tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua.

Pelukan itu terjadi saat salah satu perebutan bola, ketika Romana melakukan tekel untuk menghentikan bintang Argentina tersebut, sebelum ia memeluknya dan mengangkatnya dari atas lapangan, dalam sebuah momen yang memicu reaksi luas, dan dengan cepat berubah menjadi salah satu momen paling menonjol dalam pertandingan, di mana pemain Leon itu mengungkapkan rasa belasungkawanya kepada Messi atas kehilangan yang menyakitkan itu.



