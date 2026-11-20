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Laga Bayern Munich kontra Koln yang berakhir imbang 1-1 diwarnai luapan amarah bek asal Prancis Dayot Upamecano. Ia melampiaskan emosinya di bangku cadangan setelah ditarik keluar di tengah pertandingan. Momen itu menyedot perhatian di tengah malam yang sulit bagi tim Bavaria, yang juga diwarnai cedera Harry Kane dan Michael Olise, serta kembalinya pelatih Vincent Kompany memimpin tim setelah absen selama 28 hari.

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Media Jerman "Bild" melaporkan bahwa Upamecano melempar jaketnya di bangku cadangan dan menendang salah satu botol minuman sebagai bentuk kemarahan setelah keluar dari lapangan. Saat itu, Bayern tengah kesulitan dalam pertandingan yang membuat mereka kehilangan dua poin di kandang sendiri saat menjamu Koln.

Pergantian bek asal Prancis itu terjadi dalam situasi yang tidak biasa karena eksekusinya tertunda. Kim seharusnya masuk menggantikannya, tetapi ia harus menunggu di pinggir lapangan selama satu menit sesuai aturan baru terkait pergantian pemain.

Karena permainan terus berjalan dan bola tak kunjung keluar lapangan, penantian itu molor hingga sekitar empat menit sebelum pergantian rampung dan Bayern kembali bermain dengan jumlah pemain lengkap.

Insiden tersebut bukan satu-satunya kejadian yang merusak suasana kembalinya Kompany. Ia duduk di bangku cadangan untuk pertama kalinya sejak terserang meningitis 28 hari lalu, setelah juga menjalani operasi akibat dislokasi bahu kiri, dan tampil dalam laga tersebut dengan mengenakan penyangga lengan.

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Bayern mengawali pertandingan dengan tersendat setelah Koln memanfaatkan kesalahan lini belakang pada menit ke-12. Mikey Moore mencetak gol pembuka lewat serangan balik yang ia mulai sendiri, sebelum menerima umpan tumit dari El Mala, mengecoh kiper Jonas Urbig, dan menceploskan bola ke gawang.

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Masalah tim Bavaria makin bertambah ketika Harry Kane cedera pada menit ke-35. Ia mengeluhkan nyeri di kaki kirinya setelah dilanggar Joel Schmied. Kemudian, Michael Olise terpaksa meninggalkan lapangan saat jeda babak akibat cedera yang dialaminya pada menit ke-41.

Hal itu terjadi di tengah absennya Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Alphonso Davies, yang makin menambah tekanan bagi staf pelatih.

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Di sisi lain, laga ini juga menandai kembalinya Jamal Musiala. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-70 dan nyaris memberikan gol kemenangan bagi Bayern sepuluh menit kemudian. Namun, upaya tersebut tidak mengubah hasil, sehingga pertandingan berakhir imbang 1-1 dan Kompany harus puas dengan satu poin pada laga pertamanya sejak kembali. Sementara itu, luapan amarah Upamecano menjadi salah satu momen paling mencolok malam itu.