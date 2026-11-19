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Klub Leicester City mengakhiri kerja sama sponsor dengan BC Game setelah bintang porno Rusia Eva Elfie ditunjuk sebagai duta merek tersebut. Keputusan yang diambil setelah protes suporter itu membuat logo BC Game segera dicopot dari jersey tim Inggris tersebut, yang saat ini berlaga di League One, divisi ketiga. Kerja sama itu dimulai pada musim 2024/25. Penentangan terutama datang dari kelompok suporter The Foxes Trust, yang mendesak klub menjelaskan tepat tidaknya hubungan komersial itu dipertahankan.

Dalam pernyataan bersama, kedua pihak mengumumkan bahwa mereka sepakat mengakhiri perjanjian tersebut setelah menyadari adanya "perbedaan prioritas komersial ke depan". Leicester juga menyiapkan pengembalian dana penuh bagi suporter yang membeli jersey resmi berlogo BC Game dalam 28 hari terakhir, terhitung sejak 21 Oktober.