semakin moncer musim ini. Korban berikutnya pasukan Brendan Rodgers adalah , yang dilibas telak 4-1 dalam pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris.

Menurut catatan Opta, inilah tim terbaik The Foxes sepanjang masa. Leicester kini meraih delapan kemenangan berturut-turut di ajang Liga Primer.

8 - Leicester City have now won their last eight Premier League games in a row – their best-ever winning run in their top-flight history. Classy. #AVLLEI pic.twitter.com/88LXTmzj5G