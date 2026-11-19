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Luis Figo, legenda Real Madrid sekaligus duta Betfair, yakin Vinicius Junior mampu kembali ke performa terbaiknya, meski awal musim ini berjalan jauh dari harapan sang pemain Brasil.

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Harian AS memuat pernyataan Figo yang ia sampaikan kepada Betfair. "Vinicius akan kembali ke level dan statusnya berkat kualitas yang ia miliki," ujarnya.

Ia menambahkan, "Wajar jika performanya terpengaruh. Semua pemain besar bisa melewati periode ketika mereka tidak menampilkan performa terbaiknya, tetapi saya rasa hal itu tidak ada hubungannya dengan kualitasnya. Saya yakin ia akan kembali ke status dan level biasanya, dan kembali menjadi pemain yang mampu membuat perbedaan."

Ini bukan kali pertama Luis Figo menyatakan dukungan dan kepercayaannya kepada sang bintang Brasil. Pada Maret lalu, saat Vinicius gagal mengeksekusi penalti di leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, Figo langsung pasang badan untuk sang pemain Brasil.

Kala itu ia berkata, "Saran saya untuk Vinicius soal penalti? Terus saja mengambilnya. Hanya mereka yang berani mengeksekusi penalti yang bisa gagal."

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Di leg kedua, Real Madrid kembali mendapat penalti. Vinicius maju sebagai eksekutor, persis seperti saran Figo, dan sukses menceploskan bola. Ia kemudian menambah satu gol lagi sehingga Real Madrid menang dengan skor 2-1.

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Selama Vinicius absen karena menjalani skorsing empat pertandingan di LaLiga, posisinya diisi oleh Yan Diomande.

Pemain asal Pantai Gading itu tidak merasa terbebani oleh tanggung jawab tersebut. Ia justru terus berkembang dan, menurut peraih Ballon d'Or 2000 itu, membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi elemen penting di Real Madrid saat ini.

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"Diomande beradaptasi secara bertahap di klub yang tentu saja memiliki tuntutan besar seperti Real Madrid. Ia juga memanfaatkan kesempatan yang ia dapatkan. Kini ia bermain lebih reguler, dan tidak diragukan lagi ia adalah pemain yang mampu membuat perbedaan, cepat, dan piawai mencetak gol," kata Luis Figo.

Figo lalu menyoroti aspek yang mungkin paling menarik perhatiannya dari pemain Pantai Gading tersebut, yakni pengorbanannya untuk tim. "Mungkin saat dilihat ia tidak tampak seperti pemain dengan kemampuan teknik yang sangat tinggi, tetapi ia pemain yang sangat tajam dan direct, serta selalu berusaha bergerak ke arah gawang lawan. Ia juga memiliki sesuatu yang penting bagi seluruh pendukung Real Madrid, yaitu ia berkontribusi aktif dalam tugas bertahan," ujarnya.

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Ia menegaskan, "Saya rasa hal ini sangat penting bagi tim seperti Real Madrid, dan juga bagi persaingan secara umum."

Luis Figo juga tak lupa memuji peran Arda Guler, yang menjadi salah satu pemain dengan performa melampaui ekspektasi.

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"Saya rasa Guler kini memainkan peran menonjol yang memperlihatkan kualitasnya. Ia pemain penting dalam fase membangun serangan berkat kemampuan tekniknya, dan karena ia pemain yang gemar mengatur permainan. Ia memiliki banyak kelebihan, sehingga ia membuktikan kemampuannya lewat performa konsisten yang ia tampilkan," kata legenda Portugal tersebut.

Luis Figo yakin bahwa pelatih Jose Mourinho berada di balik peningkatan performa sang pemain.

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"Tentu saja, itu berkat Mourinho. Real Madrid sedang melalui periode yang luar biasa dari segi performa, dan hal itu juga berkat keputusan-keputusan sang pelatih. Perubahan yang ia lakukan pada tim tercermin dalam hasil yang baik, ditambah beberapa penyesuaian di level pemain," ujarnya.

Ia menjelaskan, "Hasil-hasil yang diraih membuktikan bahwa Real Madrid saat ini adalah salah satu tim yang paling stabil dan paling siap. Saya rasa yang berubah adalah komitmen semua pemain dalam aspek bertahan."

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Ia menutup, "Dengan kualitas yang mereka miliki, wajar jika mereka mampu membuat perbedaan dalam menyerang, dan itulah yang membuat Real begitu mudah membobol gawang lawan. Karena itu, ketika Anda mencapai keseimbangan dalam bertahan dan tidak memberi lawan peluang, hal itu menjelaskan rangkaian hasil positif yang tengah diraih Real Madrid saat ini."