Legenda Real Madrid mengejutkan Barcelona: Transfer Rodri tak akan banyak berpengaruh

Rodri, bintang Manchester City, semakin dekat untuk bergabung ke Barcelona secara resmi, selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Real Madrid sempat bernegosiasi dengan Rodri untuk mendapatkan jasanya, dan sang pemain telah menyetujui kepindahan ke Los Merengues, sebelum secara mengejutkan mengubah tujuannya, setelah Barcelona turun tangan.

Sebagaimana diperkirakan, hal ini memicu sejumlah besar reaksi, terutama karena persaingan antara dua raksasa Spanyol tersebut akan semakin memanas musim ini setelah apa yang terjadi pada kapten timnas Spanyol itu.

Jorge Valdano, legenda Real Madrid, menegaskan bahwa transfer Rodri tidak akan terlalu memengaruhi cara bermain Barcelona.

Jaringan Defensa Central memuat pernyataan Valdano, analis jaringan Movistar, yang berkata, "Transfer Rodri adalah langkah strategis bagi Barca, karena pemain ini akan menambahkan sentuhan khusus pada segala sesuatu yang diusung Flick, tetapi di Real Madrid, ia akan membuat revolusi dalam cara bermain tim, dan akan meningkatkan segala hal di sekitarnya."

Ia menambahkan, "Bagi saya, nilai dari apa yang akan ditambahkan Rodri kepada Barcelona adalah 35 juta euro, sementara nilai dari apa yang akan hilang bagi Real Madrid akibat dirinya adalah 40 juta euro."

Dengan cara ini, bintang Argentina masa lalu itu menjelaskan bahwa dampak negatif kepindahan Rodri terhadap Real Madrid selama musim ini akan lebih besar daripada dampak positifnya bagi Barcelona sendiri.

Ia melanjutkan, "Bola akan sampai ke para penyerang dalam waktu yang lebih cepat, dan akan sampai kepada mereka dengan lebih baik. Jenis pengaruh yang diciptakan oleh para pemain yang memilikinya ini bukanlah pengaruh yang mesti tampak dalam jumlah gol, melainkan pengaruh dalam cara bermain, dan pemain ini, justru karena itulah, adalah pemain terbaik di dunia."