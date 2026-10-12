Legenda Real Madrid membela Vinicius: "Dia tidak meludah!"

Saat Real Madrid menanti hukuman berat yang bisa membuat Vinicius Junior absen dari El Clasico setelah insiden mendorong petugas La Liga, legenda Los Blancos Jorge Valdano tampil membalikkan keadaan dan membela sang bintang Brasil dengan gigih, menegaskan bahwa apa yang dilakukannya menghadapi Villarreal tidak mengandung niat jahat maupun kekejian apa pun.

Valdano berkata, dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", soal aksi Vinicius menjambak rambut bek Villarreal, Salibah, sebuah momen yang menyebabkan dirinya diusir langsung pada menit ke-73: "Itu gerakan yang benar-benar spontan."

Legenda sekaligus mantan pelatih Real Madrid itu berbicara, dalam analisisnya di kanal Movistar, mengenai kartu merah langsung yang diterima Vinicius pada pertandingan Real Madrid versus Villarreal yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 1-0.

Valdano membuka pernyataannya dengan perbandingan mencolok untuk membebaskan pemain Real Madrid itu dari tuduhan, dengan mengatakan: "Ini menunjukkan perbedaan antara meludah, sebagai contoh, dan apa yang terjadi di sini."

Dia menambahkan sambil menjelaskan motif Vinicius pada momen tersebut: "Itu benar-benar gerakan naluriah. Pemain merasa dirinya terkepung, dan ingin melepaskan diri darinya, maka dia melakukannya dengan cara paling tidak legal yang mungkin."

Jorge Valdano mengakhiri pernyataannya dengan ucapan tegas yang akan menyulut perdebatan di Spanyol: "Saya tidak melihat adanya niat, atau kekotoran dalam tindakan itu," yakni tindakan Vinicius menarik rambut Salibah, pemain Villarreal.

Pembelaan Valdano datang pada waktu yang sangat sensitif, di mana Vinicius menghadapi risiko larangan bermain minimal dua pertandingan, yang mengancam ketidakhadirannya pada El Clasico yang dinanti menghadapi Barcelona pada 25 Oktober, ditambah insiden dirinya mendorong petugas La Liga di jalan menuju lorong pemain, yang bisa memperberat hukuman yang menanti.







