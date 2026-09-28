Legenda Real Madrid jadi pelatih klub divisi empat!

Klub Brasil North Esporti, yang berlaga di Liga Divisi Empat, mengumumkan penunjukan pelatih asal Spanyol Michel Salgado sebagai direktur teknik tim mulai musim 2027, dalam pengalaman pertamanya memimpin staf kepelatihan sejak ia pensiun dari sepak bola.

Klub yang bermarkas di kota Montes Claros, negara bagian Minas Gerais, itu menyatakan melalui akun resminya: "Selamat datang. Michel Salgado adalah direktur teknik baru North untuk musim 2027," seraya menegaskan bahwa tim akan memetik manfaat dari pengalaman, kepemimpinan, dan mentalitas kompetitif mantan bek Spanyol tersebut.

Salgado yang berusia 50 tahun akan memimpin North menggantikan pelatih asal Brasil Kleberson, mantan pemain timnas Brasil dan juara Piala Dunia 2002, yang menangani tim hingga bulan ini.

Salgado, yang berbicara dalam bahasa Portugis dalam sebuah video yang dirilis klub dari Dubai, mengungkapkan antusiasmenya terhadap tantangan baru ini dengan mengatakan: "Saya menyukai tantangan, saya tak sabar untuk pergi ke Brasil, dan saya siap meraih hasil-hasil yang luar biasa," sebelum tampil dalam video itu menandatangani kontraknya di samping presiden klub Victor Oliveira.

North bersiap menjalani musim yang istimewa pada 2027, setelah tahun ini menjuarai Piala Trofeu Independente, sehingga mengamankan tempatnya di Campeonato Brasileiro Divisi Empat dan Piala Brasil, dalam partisipasi pertamanya di kompetisi nasional.

Klub North Esporti didirikan pada 2022, dan meraih gelar Liga Divisi Dua pada kejuaraan regional Minas Gerais tahun 2025, sebelum untuk pertama kalinya tahun ini berlaga di Liga Divisi Satu Campeonato Mineiro.

Salgado sendiri menjalani pengalaman nyata pertamanya sebagai direktur teknik, setelah pengalaman kepelatihannya sebelumnya sebatas bekerja sebagai asisten Javier Aguirre di staf kepelatihan timnas Mesir antara tahun 2018 dan 2019, di samping menjalankan tugas sebagai pelatih sementara tim Siprus, Pafos.

Salgado diperkirakan tiba di Brasil pada November mendatang, untuk memulai persiapan bersama North menyambut musim baru.

Salgado memiliki perjalanan karier yang gemilang dengan seragam Real Madrid, di mana ia membela warna klub Spanyol itu selama 10 musim antara tahun 1999 dan 2009, dan tampil dalam 371 pertandingan, yang mengantarnya meraih 11 gelar, di antaranya dua gelar Liga Champions Eropa dan empat gelar La Liga, di samping 3 Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, dan Piala Interkontinental.

Salgado juga menjalani 53 pertandingan internasional bersama timnas Spanyol, serta tampil di Piala Dunia 2006 dan Piala Eropa 2000, sebelum kini memulai babak baru dalam kariernya dari bangku kepelatihan.