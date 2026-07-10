Legenda Prancis semakin dekat untuk memimpin tim nasional Senegal

Perhatian sejumlah pemangku kepentingan di dunia sepak bola Senegal kini tertuju pada mantan bintang Prancis Patrick Vieira untuk menjadi pelatih tim nasional Senegal, menggantikan pelatih saat ini, Pape Thiaw; Perkembangan ini terjadi setelah kegagalan yang mengecewakan "Singa Teranga" di babak 32 besar Piala Dunia 2026, akibat kekalahan telak dari timnas Belgia dengan skor (2-3) setelah melalui dua babak perpanjangan waktu.

Dalam konteks ini, Dewan Eksekutif Federasi Sepak Bola Senegal akan menggelar rapat darurat besok, Sabtu, di ibu kota Dakar; dan rapat tersebut akan berfokus terutama pada penilaian menyeluruh dan terperinci mengenai partisipasi timnas Senegal di Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, yang berakhir dengan tersingkirnya tim secara dini—sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan para pendukung, terutama karena kesalahan-kesalahan organisasi dan administrasi yang terjadi selama pemusatan latihan telah menimbulkan kekecewaan, terutama karena tersingkirnya tim tersebut terjadi pada pertandingan terbaik yang ditampilkan “Singa” akibat kesalahan fatal kiper Mori Diao yang membuat Senegal kehilangan tiket ke babak 16 besar.

Dengan latar belakang kegagalan ini, nasib pelatih Thiaw kini dipenuhi spekulasi dan kontroversi di dalam lingkaran federasi; Sebab, sementara Thiaw menyatakan bahwa ia telah memperpanjang kontraknya selama turnamen berlangsung, sumber-sumber lain di dalam federasi meragukan kebenaran pernyataan tersebut menurut surat kabar Prancis “L’Équipe”, yang menandakan akan adanya perdebatan sengit mengenai masa depan pelatih yang posisinya kini sangat goyah dan mendekati pemecatan, di tengah keinginan kuat dari beberapa pejabat untuk mendatangkan sosok baru yang akan memimpin fase berikutnya.

Nama Vieira muncul sebagai kandidat ideal untuk mengemban tugas ini di mata para pejabat federasi; Pelatih yang tidak terikat kontrak apa pun sejak hengkang dari klub Genoa di Italia pada November 2025 ini lahir di ibu kota Senegal, Dakar, dan memiliki ikatan yang kuat dengan negara asalnya, di mana ia sebelumnya turut mendirikan Akademi "Diambarz" yang dianggap sebagai salah satu pusat pembinaan bakat muda terbesar di Senegal.