Dalam serangan langsung yang mengejutkan, legenda sepak bola Prancis dan pemenang Ballon d'Or, Jean-Pierre Papin, meledakkan kemarahannya kepada rekan senegaranya Kylian Mbappe, dengan menuduh bintang Real Madrid itu terlalu narsis dan menghancurkan peluangnya sendiri dalam perlombaan Ballon d'Or.

Pernyataan Papin, yang berusia 62 tahun dan meraih Ballon d'Or pada 1991, datang bak sambaran petir dalam wawancara panas dengan kanal "France TV" yang dikutip surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", di mana ia mengkritik kampanye pribadi yang dilancarkan Mbappe untuk memenangkan penghargaan individu paling bergengsi di dunia.

"Semuanya berputar di sekitar saya sendiri"

Papin, salah satu penyerang terhebat dalam sejarah Prancis, membuka pernyataannya dengan nada yang memadukan kekaguman dan teguran keras, "Saya sangat mengagumi Kylian; dia pemilik rekor-rekor, tetapi ada batas di mana semuanya menjadi berputar di sekitar saya sendiri. Saya, saya, dan saya."

Ia menambahkan dalam kritik tajam terhadap pernyataan terbaru Mbappe yang menyebut dirinya satu-satunya yang paling berhak atas penghargaan itu, "Ketika Ballon d'Or diberikan, kamu tidak bisa mengatakan apa pun yang kamu mau; sebab Ballon d'Or diberikan oleh orang lain. Ketika dia berkata: tidak ada orang selain saya yang layak mendapatkan Ballon d'Or, itu sangat berlebihan bagi saya. Sangat berlebihan."

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Pukulan pada kriteria fair play

Serangan Papin tidak berhenti pada soal kerendahan hati, tetapi ia juga mempertanyakan kelayakan teknis Mbappe untuk memenangkan penghargaan itu sesuai kriteria resminya, khususnya kriteria fair play yang dijadikan sandaran penyerang Real Madrid untuk membenarkan pencalonan dirinya.

Ia berkata dengan nada sinis, "Ketika kamu melihat bagaimana penghargaan Ballon d'Or diberikan, kamu akan menemukan serangkaian kriteria, dan kriteria yang satu ini secara khusus, terkait Kylian, tidak berlaku untuknya. Kriteria lainnya bagus, kecuali kriteria ini."

Mencalonkan Harry Kane sebagai alternatif

Dalam kejutan lainnya, pemenang Ballon d'Or itu mengungkap kandidat favoritnya untuk penghargaan tersebut, dengan mengabaikan Mbappe sama sekali dan mencalonkan pemain Inggris Harry Kane.

Ia menjelaskan, "Saya memiliki penghargaan khusus untuk Harry Kane. Dia menjalani musim yang luar biasa, mencetak 73 gol dalam satu tahun. Dia memenangkan penghargaan Sepatu Emas, dan saya pikir dia juga tampil hebat di Piala Dunia."

Papin menutup perbandingannya dengan pesan tersirat yang keras kepada Mbappe, "Selain itu, saya melihat Kane memiliki keanggunan yang besar dalam gaya komunikasinya; dia tidak mengucapkan satu kata pun yang tidak pada tempatnya. Dia berada di sana karena kecintaannya pada sepak bola, dan menjadi kesenangan bagi saya untuk menontonnya."



