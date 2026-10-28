Jean-Pierre Papin, peraih Ballon d'Or tahun 1991, mengkritik cara Kylian Mbappe berkomunikasi dengan media selama kampanyenya untuk meraih penghargaan tersebut. Ia menilai bahwa pernyataan-pernyataan Mbappe mengenai kelayakannya untuk dinobatkan justru berdampak negatif pada peluangnya, meski ia yakin bintang Prancis itu mampu meraih penghargaan tersebut di masa depan.

Mbappe finis di posisi kedua dalam perburuan Ballon d'Or 2026, di belakang pemain Inggris Harry Kane, sekaligus mencatatkan peringkat terbaiknya dalam penghargaan tersebut di usia 27 tahun, setelah bulan lalu ia mengatakan dalam wawancara dengan majalah "France Football": "Tidak ada seorang pun yang lebih baik dariku pada musim lalu."

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Papin mengatakan, dalam penampilannya hari Rabu ini di program "Rothen s'enflamme" melalui radio "RMC": "Cara Mbappe berkomunikasi sangat buruk bagi dirinya sendiri, karena hal itu sedikit banyak mencerminkan sifat kepribadiannya. Dan ini sangat disayangkan ketika kamu memiliki semua bakat ini, dan bermain di klub seperti Real Madrid. Ia sedikit mengingatkanku pada Cristiano Ronaldo, karena seolah-olah orang lain harus menempatkan diri mereka untuk melayaninya."

Mantan penyerang Olympique Marseille dan Milan itu menambahkan: "Dari segi efektivitas, ia tidak jauh dari apa yang dulu ditampilkan Cristiano Ronaldo, tetapi kampanye medianya sedikit berbalik melawannya."

Meski mengkritik cara Mbappe menghadapi perburuan Ballon d'Or di media, Papin menegaskan keyakinannya pada kemampuan rekan senegaranya itu untuk meraih penghargaan tersebut dalam tahun-tahun mendatang.

Ia berkata: "Aku yakin ia akan meraih Ballon d'Or, karena ia memiliki bakat yang dibutuhkan untuk itu. Tahun ini bukanlah kesempatan terakhirnya, ini memang sudah menjadi kesempatan yang luar biasa, tetapi masih ada jalan yang harus ia tempuh."

Sebelumnya, Mbappe pernah menempati peringkat ketujuh dalam klasemen Ballon d'Or pada 2017, keempat pada 2018, keenam pada 2019, kesembilan pada 2021, keenam pada 2022, ketiga pada 2023, keenam pada 2024, dan ketujuh pada 2025, sebelum akhirnya meraih hasil terbaiknya dengan menempati posisi kedua pada edisi 2026.



