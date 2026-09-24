Bintang Prancis Thierry Henry memuji timnas Spanyol, yang menjadi juara Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Argentina.

Surat kabar Sport menerbitkan pernyataan Henry, dalam wawancaranya dengan "AS", di mana ia menegaskan bahwa gelar juara dunia yang diraih La Roja sangat pantas.

Ia menambahkan, "Seperti yang kalian tahu, saya kalah dari Spanyol di semua pertandingan besar. Saya tidak akan menyebut nama semua pemain, tapi saya melihatnya, dan kita semua selalu melihatnya. Saya terus mengatakannya: cara mereka bekerja, identitas mereka, filosofi mereka, dan menempatkan nilai tim di atas kepentingan individu, semua itu memberi mereka ganjaran sekarang."

Ia melanjutkan, "Timnas terbaik memenangkan Piala Dunia, dan tak seorang pun bisa mengatakan sebaliknya. Itu adalah pelajaran yang luar biasa."

Selama wawancara, Henry menyoroti betapa tak berdayanya seorang pemain ketika terpaksa mengejar bola menghadapi timnas Spanyol.

Ia menjelaskan, "Ada satu hal yang selalu mengejutkan saya ketika kita berbicara tentang Spanyol, yaitu orang-orang mengatakan jika kamu bermain melawan Spanyol, kamu harus melakukan ini atau itu. Tapi ketika bola tidak berada dalam penguasaanmu, kamu harus bermain sepak bola tanpa bola. Jadi, bagaimana kamu bisa melakukannya menghadapi tim seperti itu? Ada banyak hal dalam turnamen tersebut, tapi Spanyol mendominasi baik dengan maupun tanpa bola. Sungguh menyenangkan menyaksikan mereka bermain."

Ia menambahkan, "Sebenarnya, Spanyol adalah satu-satunya tim yang tidak ingin saya hadapi, karena mereka sangat sulit, dan kami selalu kesulitan menghadapi mereka."

Mantan bintang Arsenal dan Barcelona itu menunjukkan bahwa inti dari tim asuhan pelatih Luis de la Fuente adalah inti yang sama dengan timnas Spanyol pada Piala Dunia 2010.

Ia berkata, "Mungkin dulu orang bisa mengatakan bahwa dengan tim yang berisi Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, dan Ramos, mereka memang harus menang secara logika. Mereka tidak menyadari bahwa itu juga sebuah tim. Mungkin sekarang orang lebih menyadari nilai kerja sama tim, karena nama-nama sekarang tidak setenar itu di media, tapi intinya tetap sama."

Di penutup wawancara, Henry ditanya tentang tim terbaik di dunia selama bulan pertama musim ini. Meskipun ia berusaha menghindari jawaban, pada akhirnya ia memilih Barcelona, dengan mengatakan, "Tim terbaik saat ini bisa berubah, dan karena itu saya tidak terlalu suka menjawab pertanyaan ini. Kita hanya berbicara tentang momen saat ini. Pikirkan Paris Saint-Germain musim lalu: pada awalnya, tak seorang pun mengatakan mereka akan memenangkan Liga Champions, lalu mereka memenangkannya. Segala sesuatu berubah."

Ia mengakhiri, "Namun, harus diakui bahwa Barcelona, saat ini, menebar teror."

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