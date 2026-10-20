Meski persaingan di Liga Jerman dibuka dengan panas, legenda sepak bola Jerman Lothar Matthaus tampaknya tidak yakin dengan kemampuan Borussia Dortmund untuk mematahkan dominasi Bayern Munich, mengingat jelasnya kesenjangan antara kedua tim dalam hal kualitas pemain, kedalaman skuad, dan kekuatan finansial.

Pernyataan Matthaus tidak berhenti pada batas perebutan gelar Bundesliga, karena ia juga membuka berkas krisis timnas Jerman di posisi ujung tombak, serta mengirimkan pesan kepada Jurgen Klopp mengenai perlunya meninjau ulang pilihan-pilihan ofensifnya, dan tidak mencoret Niclas Fullkrug karena faktor usia.

Pernyataan legenda sepak bola Jerman itu muncul dalam sebuah acara yang digelar oleh salah satu perusahaan sponsor Liga Jerman, di mana ia membahas sejumlah isu utama yang mengemuka di kancah sepak bola Jerman.

Meski persaingan berlangsung ketat pada pekan-pekan awal musim, Matthaus memperkirakan Bayern Munich akan memaksakan keunggulan mereka seperti biasa, dan berhasil menjauh di puncak klasemen lebih dini, sehingga menuntaskan perebutan gelar sebelum memasuki fase-fase penentu kompetisi.

Matthaus yang berusia 65 tahun berkata: "Persaingan gelar masih menarik, karena ada empat tim bersaing di puncak dengan selisih hanya satu poin, sesuatu yang sudah lama tidak kita saksikan."

Ia menambahkan: "Saya berharap persaingan ini berlanjut hingga fase-fase akhir, dan gelar tidak dipastikan enam pekan sebelum musim berakhir. Namun kemungkinan besar keadaan akan berjalan berbeda, dan Bayern Munich akan menyendiri di puncak lebih dini, karena itulah skenario yang biasa terjadi."

Pernyataan Matthaus mencerminkan keraguannya terhadap kemampuan para pesaing untuk mengimbangi Bayern sepanjang musim, meski indikasi awal mengisyaratkan kemungkinan perebutan puncak dapat berlangsung lebih lama.

Kesenjangan individu memberi Bayern keunggulan atas Dortmund

Ketika berbicara tentang peluang Borussia Dortmund untuk bersaing dengan Bayern Munich, Matthaus menyebut bahwa tim itu mulai menghadapi sejumlah kesulitan, sembari menilai bahwa kesenjangan dalam kualitas pemain dan opsi yang tersedia bagi pelatih memberikan keunggulan jelas bagi raksasa Bavaria tersebut. Ia berkata: "Dortmund sedang mengalami krisis kecil untuk pertama kalinya, setelah kembali kehilangan poin. Namun yang lebih penting adalah cara mereka kehilangan poin-poin itu."

Legenda sepak bola Jerman itu menjelaskan bahwa keunggulan individu para pemain Bayern menjadi salah satu faktor paling menonjol yang memberatkan timbangan ke pihak tim dalam perebutan gelar, seraya menambahkan: "Bayern Munich memiliki pemain yang lebih baik secara individu, dan hal itu dapat terlihat jelas melalui selisih gol. Saya rasa Dortmund mampu mengalahkan Bayern dalam satu pertandingan, tetapi itu tidak akan mudah, terutama ketika kedua tim bertemu di Munich."

Meski mengakui kemampuan Dortmund untuk meraih kemenangan dalam pertemuan langsung, Matthaus berpendapat bahwa persaingan sepanjang satu musim penuh menuntut kepemilikan skuad yang lebih utuh, sesuatu yang ia yakini kurang dimiliki tim hitam-kuning itu dibandingkan pesaing Bavaria mereka. Ia menambahkan: "Seandainya Bayern tidak ada di Liga Jerman, Dortmund akan selalu menjadi kandidat terkuat. Tim itu memiliki skuad yang bagus, tetapi tidak memiliki kualitas yang sama di susunan utama maupun di kedalaman daftar pemain."

Kesenjangan itu, menurut Matthaus, tidak terbatas pada level pemain inti, tetapi juga meluas ke kemampuan tiap tim menangani absennya pemain dan cedera, karena Bayern memiliki pemain pengganti berlevel internasional yang mampu menjaga level penampilan, sementara opsi yang tersedia bagi Dortmund tampak lebih terbatas.

Sebagai penutup bahasannya tentang persaingan kedua klub, Matthaus menegaskan bahwa kekuatan finansial memainkan peran penting dalam menentukan kesenjangan di antara keduanya, dengan berkata: "Inilah perbedaan antara kedua klub; kualitas individu para pemain Bayern memang lebih tinggi. Hal itu dapat terlihat melalui nilai pasar para pemain dan pendapatan klub, karena sumber daya finansialnya berbeda."

Meski demikian, Matthaus tetap memuji kerja yang ditunjukkan Dortmund belakangan ini, seraya menambahkan: "Saya rasa Dortmund telah menampilkan kerja yang sangat baik selama dua tahun terakhir, terutama di bawah kepemimpinan Niko Kovac."

Matthaus meminta Klopp meninjau ulang sikapnya terhadap Fullkrug

Dalam berkas lain, Matthaus beralih ke krisis timnas Jerman di posisi ujung tombak, dengan menilai bahwa tim membutuhkan seorang penyerang murni yang memiliki pengalaman dan kemampuan memanfaatkan peluang, alih-alih hanya mengandalkan bakat-bakat muda semata.

Dalam konteks ini, Matthaus mengajak Jurgen Klopp untuk mempertimbangkan kemungkinan memanfaatkan Niclas Fullkrug, dengan menegaskan bahwa faktor usia tidak seharusnya menjadi alasan yang cukup untuk mencoret seorang pemain yang mampu memberikan tambahan kekuatan ofensif.

Matthaus berkata: "Kami memiliki masalah di posisi ini bersama timnas. Kami tidak mampu mencetak gol melawan Yunani, dan kami kekurangan ujung tombak sejati. Kita terus-menerus membicarakan para pemain muda, tetapi Fullkrug adalah satu-satunya yang memberikan bukti jelas atas kemampuannya mencetak gol. Adapun Kai Havertz, ia mengalami cedera setelah pertandingan melawan Belanda, dan ia juga bukan ujung tombak tradisional."

Matthaus berpendapat bahwa mengandalkan unsur-unsur muda bisa saja bermanfaat dalam sejumlah pertandingan, tetapi itu bukan solusi yang terjamin bagi krisis timnas di posisi ini, terutama ketika tim membutuhkan penyerang yang mampu memanfaatkan setengah peluang dalam laga-laga sulit.

Ia menjelaskan: "Para pemain muda bisa menjalankan peran ini sesekali, tetapi mereka tidak dapat melakukannya setiap saat. Jurgen Klopp harus mempertimbangkan hal itu."

Apakah Klopp mencoret para pemain di atas usia tiga puluh?

Matthaus menyinggung persoalan mengandalkan pemain yang lebih senior, sembari mempertanyakan apakah Klopp menganut kebijakan yang berlandaskan pencoretan setiap pemain yang telah melampaui usia tiga puluh, sekalipun ia masih mampu menampilkan level yang bagus.

Ia berkata: "Saya tidak tahu apakah ia berpikir dengan cara ini: jika seorang pemain melewati usia tiga puluh, maka ia sudah habis. Dan jika prinsip ini berlaku bagi para penjaga gawang, maka ia seharusnya juga diterapkan pada para pemain lapangan."

Meski demikian, Matthaus menegaskan bahwa ia tidak menuntut pemanggilan Fullkrug secara mutlak, melainkan mengajak untuk mengkaji kemungkinan memanfaatkannya mengingat kebutuhan timnas akan solusi-solusi ofensif yang lebih efektif.

Matthaus menutup perbincangannya dengan menyebut nama-nama yang menurutnya paling tepat untuk memimpin lini depan timnas Jerman, dengan berkata: "Saya tidak menuntut pemanggilan Fullkrug secara mutlak, tetapi saya berpendapat Klopp setidaknya harus memikirkan hal ini. Menurut saya, ketiga opsinya adalah Kai Havertz, Niclas Fullkrug, dan Tresoldi."

Dengan demikian, Matthaus meletakkan dua berkas penting di hadapan sepak bola Jerman; yang pertama adalah kemampuan Dortmund untuk mengimbangi keunggulan Bavaria sepanjang musim, dan yang kedua adalah perlunya menemukan solusi praktis bagi krisis ujung tombak, seraya memberikan para pemain berpengalaman kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka membuat perbedaan.