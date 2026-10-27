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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Legenda Jerman buka suara: Apakah Olise dirugikan dalam perburuan Ballon d'Or?

M. Olise
H. Kane
Bayern Munich
Prancis
Inggris
Jerman

Lothar Matthäus memastikannya

Lothar Matthaus, legenda sepakbola Jerman, mengungkapkan pandangannya tentang peringkat bintang Bayern Munich, Michael Olise, dalam daftar Ballon d'Or 2026.

Olise hadir dalam acara yang digelar di London pada Senin kemarin untuk mendukung rekan setimnya, Harry Kane, yang dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or, dan mengembalikan penghargaan tersebut ke klub Bavaria itu setelah penantian selama 45 tahun.

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Michael Olise berada di peringkat kesembilan setelah musim yang luar biasa bersama klub Bavaria dan timnas Prancis. Mungkin banyak penggemar Bayern Munich menilai bahwa winger Prancis itu layak mendapatkan peringkat yang lebih baik, tetapi Lothar Matthaus berpendapat bahwa peringkatnya sudah adil mengingat ketatnya persaingan.

Matthaus menulis dalam sebuah artikelnya di situs Sky Jerman, yang dikutip Yahoo Sport: "Posisi Olise di peringkat kesembilan merupakan hal yang adil."

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FCB

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28 Okt 2026

FCM

FCM

Ia menambahkan: "Kita harus melihat nama-nama pemain yang berada di atasnya dalam peringkat, seperti Rodri, Ousmane Dembele, dan Erling Haaland. Secara keseluruhan, ini adalah pemungutan suara yang luar biasa. Saya mengucapkan selamat kepada semua pihak yang mengorganisasi proses dan mengambil keputusan."

Mantan bintang timnas Jerman itu yakin bahwa Harry Kane layak mendapatkan penghargaan tersebut, dengan menulis: "Saya senang untuk setiap orang yang meraih penghargaan, tetapi saya percaya bahwa Harry Kane adalah pemain yang lebih layak mendapatkan Ballon d'Or daripada siapa pun."

Ia menjelaskan: "Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi bagi seorang pemain yang menampilkan level konsisten sepanjang musim penuh, menghibur para penggemar, dan menjadi teladan yang patut dicontoh."

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