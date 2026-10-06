Rio Ferdinand, mantan bintang Manchester United dan timnas Inggris sekaligus eks rekan setim Cristiano Ronaldo, memperingatkan dampak dari berlanjutnya polemik antara sang bintang Portugal dengan pelatih kepala Jorge Jesus. Ia menilai pelatih tersebut bisa menghadapi risiko pemecatan jika tidak menarik kembali pernyataannya dan menangani krisis ini secara jelas.

Dalam podcast "Rio Ferdinand Presents", Ferdinand mengatakan bahwa Jesus dituntut menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas cara ia menangani situasi tersebut, dengan menegaskan: "Pelatih itu harus meminta maaf, kalau tidak ia akan dipecat. Ia harus tampil secara terbuka dan berkata: Saya akui bahwa saya salah menilai situasi ini."

Mantan bek Inggris itu menuturkan bahwa berlanjutnya krisis ini juga bisa berdampak pada popularitas timnas Portugal, seraya menyindir penurunan jumlah pengikut di kanal-kanal timnas, dengan berkata: "Jumlah pengikut akan tinggal 10 juta besok jika keadaan terus berlanjut seperti ini."

Ferdinand mengkritik apa yang ia sebut sebagai "kurangnya komunikasi" di dalam Federasi Sepak Bola Portugal, dengan menilai bahwa penanganan terhadap Ronaldo seharusnya lebih jelas. Ia berkata: "Mereka harus duduk bersama Cristiano Ronaldo dan memberitahunya: Inilah yang ingin saya lakukan, dan jika kamu tidak ingin menjadi bagian darinya, beritahu saya, tapi beginilah segala sesuatunya akan berjalan."

Meski ada krisis ini, Ferdinand masih meyakini kemampuan Ronaldo untuk memberi nilai tambah bagi timnas Portugal. Ia menegaskan bahwa diskusi yang sesungguhnya harus berkisar pada peran Ronaldo di dalam tim, apakah sebagai pemain inti atau pengganti yang berpengaruh, sesuai dengan karakter masing-masing pertandingan.

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Ia menambahkan: "Saya percaya padanya. Pertanyaannya di sini adalah: apakah ia akan menjadi pemain inti, atau pengganti yang berpengaruh dalam pertandingan, atau pemain inti di sebagian pertandingan dan pengganti di pertandingan lainnya? Itulah dialog yang harus dilakukan."

Ferdinand menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa tugas pelatih tidak terbatas pada menyusun strategi teknis, tetapi juga mencakup mengelola para pemain dan menangani para bintang. Ia berkata: "Para pelatih ini digaji untuk mengelola sebuah tim, tetapi mereka juga digaji untuk mengelola individu-individu."