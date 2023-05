Legenda Timnas Vs Stand Up Indonesia! Pita Kuning Gelar Laga Amal "Sport For Hope 17" Untuk Anak Penderita Kanker

Yayasan Pita Kuning akan menggelar laga amal versus komunitas komika Indonesia dalam laga amal bertajuk "Sport For Hope 17".

Pita Kuning adakan laga amal

Demi bantu anak dengan kanker

Ajak legenda timnas Indonesia dan para komika

APA YANG TERJADI?

Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia adalah lembaga amal yang bergerak membantu membantu keluarga dengan anak penderita kanker. Salah satu agenda yang telah rutin mereka laksanakan selama dua tahun lebih ialah Sport For Hope, di mana mereka menggelar laga-laga sepakbola persahabatan antar relawan dan/atau masyarakat Indonesia setiap akhir pekannya di Jakarta.

Namun dalam peringatan ulang tahun mereka yang ke-17, Pita Kuning spesial mengadakan Sport For Hope 17 (SFH 17) pada Minggu 28 Mei 2023 di Lapangan Viyata Jales Yudha, Jakarta Utara.

Untuk memeriahkan acara, Pita Kuning mengundang komunitas komika tanah air Stand Up Indonesia yang akan tergabung di tim Standupindo FC sebagai lawan Pita Kuning FC. Standupindo bakal menurunkan berbagai komika kenamaan sebagai pemain, seperti Pandji Pragiwaksono - yang juga merupakan pembina dan pendiri Yayasan Pita Kuning - Arie Kriting, Marshel Widianto, hingga Adjis Doa Ibu. Sementara Pita Kuning FC diperkuat oleh mantan penggawa Indonesia Syamsir Alam, serta duo legenda timnas Ponaryo Astaman dan Budi Sudarsono.

Seluruh pendapatan tiket laga amal ini akan disalurkan Yayasan Pita Kuning untuk pendampingan bagi keluarga prasejahtera dengan anak penderita kanker.

KATA MEREKA:

Ketua Yayasan Pita Kuning Raka Eka Pramudito berbicara pada GOAL Indonesia: "Kami menargetkan [donasi terkumpul] di angka 170 juta. Alasannya kenapa? Biar cantik aja karena ini seperti tema SFH 17 dan dalam rangka ulang tahun ke-17 Pita Kuning."

"Ini juga tergabung dalam beberapa campaign... salah satunya kampanye unlock untuk pemain timnas seperti mas Ponaryo, Syamsir Alam, juga mas Budi Sudarsono. Tentunya termasuk tiket juga."

Raka berharap menggaet komunitas Stand Up Indonesia dapat meningkatkan kesadaran akan Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. Ia menambahkan: "Stand Up Indonesia mulai besar, pasarnya cukup banyak, segmentasinya lebar, sehingga kami berharap lebih banyak yang tahu akan keberadaan kami dan turut membantu. Bukan hanya via SFH 17 saja... tetapi juga bisa membantu kami dengan berbagai macam cara."

"Mau mengundang timnas Argentina sudah keduluan PSSI," tutupnya berseloroh.

CARA MENONTON:

SFH 17 dapat disaksikan secara langsung dari lapangan serta via live streaming di kanal YouTube Pita Kuning. Tiket pertandingan bisa dibeli antara 15-26 Mei di pitakuning.or.id/tiketsfh17 sementara tiket live streaming di pitakuning.or.id/streamingsfh17.

DALAM FOTO: