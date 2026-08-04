Bintang Mesir Ismail Ahmed, pemain klub Al-Riyadi Lebanon, meraih pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan masuk ke dalam Guinness World Records sebagai pemain bola basket tertua yang berhasil mencetak 3 double-double dalam satu pertandingan, pada usia 49 tahun dan 243 hari.

Ahmed mengumumkan pencapaian luar biasa ini melalui akun resminya di Facebook, pada hari Senin, dengan mengunggah fotonya saat menerima sertifikat rekor dunia tersebut pada masa istirahat di pertandingan final penentuan yang mempertemukan timnya, Al-Riyadi, dengan lawannya, Al-Hekmeh.

Penghargaan ini datang di waktu yang sempurna, bertepatan dengan penobatan Al-Riyadi sebagai juara Liga Bola Basket Lebanon setelah kemenangan telak atas Al-Hekmeh dengan skor 100-79 pada pertandingan ketujuh sekaligus penentuan dari seri final yang ditentukan dengan sistem best of 7.

Ahmed sebelumnya memecahkan rekor bersejarah ini pada 24 Mei lalu, dalam laga yang dijalani timnya melawan Homenetmen Beirut di ajang Liga Lebanon.

Ismail Ahmed dianggap sebagai salah satu legenda hidup paling menonjol di dunia bola basket Arab, di mana kariernya sebagai profesional membentang selama beberapa dekade penuh gemilang dan pencapaian berkelanjutan bersama Al-Riyadi Lebanon dan Al-Ittihad Alexandria Mesir.

Bintang Mesir ini meraih gelar Liga Lebanon sebanyak 17 kali sepanjang kariernya yang cemerlang, di antaranya 16 gelar bersama Al-Riyadi, ditambah satu gelar bersama Homenetmen Beirut, serta menambah koleksinya dengan 3 gelar Liga Mesir bersama Al-Ittihad Alexandria.

Pencapaian Ahmed tidak hanya terbatas pada level domestik, tetapi juga meluas hingga ke benua Asia, di mana ia menjuarai Kejuaraan Klub Asia, kompetisi tertinggi di benua tersebut, sebanyak dua kali pada tahun 2011 dan 2024 bersama Al-Riyadi Lebanon.

Di level tim nasional, Ahmed berhasil meraih dua medali perunggu bersama timnas Mesir di Kejuaraan Bola Basket Afrika, sehingga menambahkan dimensi internasional pada kariernya yang luar biasa yang menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda di olahraga Arab.