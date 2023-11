Legenda Chelsea John Terry Menyerah Kejar Mimpi Latih The Blues, Ungkap Pernah Wawancara Kerja Di Newcastle United Sebelum Penunjukan Eddie Howe

Former Chelsea skipper John Terry has revealed that he has given up on his dream of managing the Blues' senior side one day.

Terry bermimpi latih Chelsea

Menyerah kejar pekerjaan tersebut

Pernah diwawancara Newcastle APA YANG TERJADI? John Terry, yang sebelumnya bekerja sebagai asisten manajer di Aston Villa, kembali ke Stamford Bridge musim panas ini untuk mengambil peran sebagai pelatih di akademi Chelsea. Namun meski bekerja di klub, dia tidak lagi berpikir untuk menangani tim senior mereka, sebuah mimpi yang sejatinya diinginkan sejak lama. APA YANG DIKATAKAN? Artikel dilanjutkan di bawah ini Berbicara kepada Chronicle Live, mantan pemain internasional Inggris itu mengatakan, "Sekarang saya menyadari hal itu tidak akan terjadi. Satu-satunya impian saya ketika meninggalkan Chelsea adalah saya akan kembali sebagai manajer, tetapi sekarang saya tahu itu tidak akan terjadi. Itu menyakitkan bagi saya dan itu akan terus-menerus mengganggu pikiran saya." GAMBARAN BESAR Pertandingan berikutnya League Cup CHE BBR Preview pertandingan League Cup MNU NEW Preview pertandingan Dia menambahkan, "Ketika saya meninggalkan Villa, saya melamar dua atau tiga pekerjaan; saya melakukan wawancara untuk Newcastle, dan saya melakukan wawancara untuk beberapa pekerjaan sebelumnya yang tidak saya dapatkan. Itu adalah proses yang sangat bagus bagi saya karena Anda duduk dalam pertemuan itu dan mengatakan, 'Sebenarnya, saya masih jauh dari ini, saya senang saya tidak mendapatkannya,' dan Anda belajar bagaimana melakukan presentasi di pertemuan itu. "Awalnya, saya enggan mencoba melamar ke League One karena saya tidak tahu banyak tentang hal itu, saya belum pernah bermain di sana. Itu sebabnya saya sempat memikirkan Championship karena saya pernah bermain satu musim di sana, saya sudah melatih beberapa tahun dan saya sepenuhnya memahami jadwalnya. Saya melamar dua pekerjaan di League One dan tidak mendapatkan keduanya." DALAM FOTO Getty BERIKUTNYA BUAT CHELSEA? Pasukan Mauricio Pochettino selanjutnya akan menghadapi Blackburn Rovers di babak 16 besar Piala Liga pada Kamis (2/11) dini hari WIB.