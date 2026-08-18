Legenda Belanda: Klub Ini Akan Menyelamatkan Gakpo

Legenda Belanda Ruud Gullit menilai bahwa kepindahan rekan senegaranya Cody Gakpo ke Tottenham dapat memberinya kesempatan untuk mengembalikan level terbaiknya, setelah penampilannya menurun bersama Liverpool sepanjang musim lalu.

Tottenham ingin merekrut Gakpo, yang berusia 27 tahun, atas permintaan pelatih Roberto De Zerbi, yang menempatkan penyerang Liverpool itu dalam daftar target ofensifnya musim panas ini, bersama Savinho dan Omar Marmoush, dua pemain Manchester City.

Gullit mengatakan bahwa Gakpo "akan kembali menjadi pemain yang dikenal semua orang" jika Tottenham berhasil meyakinkannya untuk meninggalkan Liverpool dan bergabung ke barisan mereka, seperti dilansir Football London.

Gakpo tampil kuat bersama timnas Belanda di Piala Dunia, di mana ia mencetak tujuh gol dan membuat lima assist sepanjang turnamen dan babak kualifikasi, tetapi ia menghadapi kesulitan untuk mengukuhkan tempatnya dalam susunan pemain inti Liverpool.

Pemain itu kerap turun sebagai pengganti dalam laga-laga Liga Champions Eropa, sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan lebih besar dalam pertandingan Liga Inggris selama paruh kedua musim. Ia mengakhiri musim dengan torehan sembilan gol dan enam assist bersama timnya.

Tottenham perlu mengajukan tawaran finansial yang besar untuk meyakinkan Liverpool melepas sang pemain, dan klub Inggris itu juga akan meminta perekrutan pengganti sebelum menyetujui kepergiannya, dengan adanya ketertarikan terhadap pemain Prancis Bradley Barcola, pemain Paris Saint-Germain.

Gullit menilai bahwa kepindahan Gakpo ke Tottenham dapat memberinya peran yang lebih besar dan ruang yang lebih luas untuk mengekspresikan kemampuannya, setelah ia kesulitan bersaing untuk tempat inti di lini serang Liverpool.

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