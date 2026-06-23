Pemain asal Argentina, Sergio Agüero, ikut angkat bicara terkait krisis yang dialami rekan senegaranya, Julián Álvarez, bersama Atlético Madrid. Ia menegaskan bahwa kepergian “El Lobo” dari Wanda Metropolitano mungkin merupakan solusi terbaik bagi semua pihak. Legenda Tango ini pun tanpa ragu merekomendasikan Barcelona sebagai destinasi ideal bagi rekan senegaranya tersebut.

Sergio Agüero juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap keinginan Julián Álvarez untuk hengkang dari Atlético Madrid pada musim panas ini, dengan menilai bahwa Barcelona akan menjadi “tambahan yang luar biasa” bagi penyerang internasional Argentina tersebut berkat gaya permainannya.

Pernyataan Agüero tersebut disampaikan melalui saluran “Gigantes” dan dilansir oleh “Mundo Deportivo” setelah Álvarez (26 tahun) mengungkap kejutan yang telah dinantikan banyak orang di Barcelona, dengan mengakui keinginannya untuk meninggalkan Atlético, Sementara itu, Agüero, yang pernah membela Atlético, Manchester City, dan Barcelona, mengatakan bahwa “tidak ada masalah” dengan kejujuran rekan senegaranya tersebut.

Agüero, yang pensiun bersama Barcelona pada akhir 2021, menambahkan: “Klub tidak akan mengeluarkan pernyataan apa pun, dan pemain tidak punya pilihan selain jujur, karena ia mengatakan telah bertemu dengan pihak klub dan mereka sepakat bahwa pindah adalah pilihan terbaik.”

Ia melanjutkan: “Jika saya berada di posisi klub, dan sang pemain tidak bahagia di kota ini, atau dengan rekan-rekannya, atau pelatihnya—jika ia tidak merasa nyaman—maka solusi terbaik adalah mencari jalan keluar dan menjualnya.”

Ia juga menegaskan apresiasinya terhadap kejujuran Alvarez dalam mengungkapkan posisinya: “Tidak akan ada pemain yang berperilaku buruk sepanjang tahun; jika ia tidak merasa nyaman, klub harus membantunya; begitulah menurut saya.”

Agüero juga memperingatkan agar Atlético tidak bersikap keras: “Ketika seorang pemain tidak bahagia, setiap klub akan mengambil sikap sesuai keinginannya, dan pada akhirnya pemainlah yang dirugikan.”

Mengenai destinasi yang paling cocok bagi Alvarez, Aguero menjelaskan: “Dia akan cocok di banyak klub, tetapi dia akan menjadi tambahan yang luar biasa bagi Barcelona berkat gaya permainannya. Dia adalah pemain yang tak terduga, pemain hebat, mampu bermain di posisi mana pun, dan memiliki kemampuan menyerang yang lengkap.”

Agüero memuji fleksibilitas posisi Alvarez di lini serang, sambil mengatakan: “Sangat baik memiliki pemain seperti ini. Dia bisa menjadi penyerang, sayap, penyerang murni, dan gelandang serang… Anda memiliki pemain serba bisa yang bisa diandalkan saat pemain lain cedera.”