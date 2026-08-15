Pemain sayap baru Al Hilal asal Belanda, Crysencio Summerville, menuai kritik pedas dari salah satu bintang Al Zaeem setelah tampil dalam laga resmi perdananya pada kemenangan atas Al Faisaly dengan skor (4-2), dalam laga pekan pertama Liga Roshn Saudi.

Pemain sayap asal Belanda itu tampil sebagai starter menghadapi Al Faisaly, tetapi ia menyia-nyiakan peluang matang secara aneh pada babak kedua, sehingga memicu gelombang kritik terhadapnya, meski ia sempat menyebabkan tendangan penalti.

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Nasser Al Shamrani, mantan bintang Al Hilal, mengatakan dalam pernyataan melalui program "Dawrina Ghair": "Summerville tidak pandai menuntaskan peluang dengan sempurna, dan saya kira ia akan duduk sebagai cadangan Salem Al Dawsari ketika yang bersangkutan kembali dari cedera."

Ia menambahkan: "Salem Al Dawsari pemain yang hebat dan pandai menuntaskan peluang dengan cara terbaik. Saya pernah bermain bersamanya di awal ia dipromosikan ke tim utama, dan saat itu ia mirip dengan Summerville dalam aspek ini, tetapi ia terus bekerja keras hingga akhirnya mampu menuntaskan serangan dengan luar biasa."

Ia menutup: "Seharusnya Summerville mencetak gol setidaknya dari satu peluang, tetapi ia terlalu pelit."