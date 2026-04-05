Keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) untuk mencabut gelar Piala Afrika terbaru dari tim nasional Senegal dan memberikannya kepada Maroko melalui keputusan administratif telah memicu perdebatan luas di benua Afrika, setelah banyak pihak menganggapnya sebagai preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen tersebut.

Keputusan tersebut diambil setelah Komite Disiplin CAF meninjau kembali insiden pada pertandingan final yang mempertemukan kedua tim, yang dihentikan beberapa menit sebelum berakhir akibat para pemain Senegal menarik diri sebagai protes terhadap keputusan wasit yang kontroversial.

Berdasarkan Pasal 82 dan 84 Peraturan Turnamen, CAF menganggap penarikan diri tersebut sebagai "penolakan untuk melanjutkan pertandingan", sehingga hasil pertandingan dinyatakan untuk Maroko dan gelar juara diberikan secara resmi kepada mereka.

Di tengah kontroversi tersebut, mantan bintang Afrika Selatan Mark Fisch, pemain Lazio Italia dan mantan pemain timnas Bafana Bafana, angkat bicara untuk menyatakan penolakannya yang tegas terhadap keputusan CAF, menegaskan bahwa Senegal adalah juara sejati turnamen ini.

Dalam wawancara televisi, Fish mengatakan: "Bagi saya, pemenangnya adalah Senegal dan sulit untuk mempercayai hal ini, jadi apa pun yang terjadi, saya melihat tim nasional Senegal sebagai juara Afrika."

Pernyataan Fiche muncul di saat yang sensitif, karena CAF menghadapi tekanan yang semakin besar terkait transparansi dan independensi dalam pengambilan keputusannya.

