Leganes merekrut pemain asal Maroko dari Prancis

Klub Leganés dari Spanyol secara resmi mengontrak pemain timnas Maroko, Yassine Kechta, yang didatangkan dari Le Havre di Prancis, dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2030.

Kebangkitan gelandang berusia 24 tahun ini ke Leganés terjadi setelah kontraknya dengan Le Havre berakhir, menandai pengalaman pertamanya bermain di luar Prancis.

Selama musim lalu, pemain internasional Maroko ini tampil dalam 31 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak dua gol dan memberikan satu assist.

Laporan media sebelumnya mengonfirmasi bahwa pemain internasional Maroko, Yassine Kechta, sempat menjadi incaran klub Belgia, Standard de Liège, yang berupaya memperkuat lini tengahnya selama jendela transfer musim panas ini, namun pada akhirnya ia memilih pindah ke Spanyol.