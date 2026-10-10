Leeroy Echteld tegas setelah Feyenoord - AZ: "Saya tidak ingin membahas itu"

Feyenoord menang 2-0 atas AZ pada Sabtu malam di VriendenLoterij Eredivisie. Setelah laga, banyak pembahasan soal momen penalti untuk tim Alkmaar, ketika Mexx Meerdink disentuh atau tidak oleh kiper Feyenoord, Tjark Ernst. Namun, pelatih AZ Leeroy Echteld tidak ingin membahas hal itu.

Setelah mengawali musim dengan sangat baik, AZ menelan kekalahan pertama pada Sabtu saat menghadapi Feyenoord. Berkat gol dari Nacho Ferri dan Javi López, tim Rotterdam menang 2-0.

“Saya melihat dari statistik bahwa mereka menciptakan peluang yang lebih besar daripada kami, sementara kami lebih banyak menguasai bola,” kata Echteld usai laga kepada ESPN.

“Kami memang mendapatkan beberapa peluang, terutama menjelang akhir, tetapi bola tidak jatuh dengan tepat atau koordinasinya kurang pas. Atau kami sedikit terlalu terburu-buru di fase akhir itu, sehingga kami tidak sampai menciptakan peluang besar. Saya rasa itu soal kedewasaan.”

Setelah memulai pertandingan dengan buruk, AZ mulai bermain semakin baik, menurut pengamatan Echteld. “Setelah 15 hingga 20 menit kami bisa memulihkan diri dan kemudian kami juga kembali ke dalam pertandingan. Hanya saja lalu kami kembali kebobolan, dan itu sangat disayangkan pada momen tersebut.”

Sesaat sebelum jeda, AZ tampak akan mendapatkan penalti karena Ernst diduga menjatuhkan Meerdink. Namun wasit Danny Makkelie dipanggil VAR ke monitor dan membatalkan keputusannya setelah meninjau ulang tayangan: tidak ada penalti.

“Saya baru saja mengatakan hal itu juga kepada rekan-rekan dari NOS dan NH: sebenarnya saya tidak ingin membahasnya,” ujar Meerdink. “Penalti itu tidak diberikan. Saya lebih memilih melihat mengapa hari ini kami tidak bisa memainkan permainan kami. Terutama di awal. Itu yang saat ini jauh lebih penting bagi saya.”

“Bahwa kami tidak mendapatkan penalti itu... Selalu ada keputusan yang diambil yang bisa saja tidak menguntungkan Anda. Kami tentu juga punya VAR, dan ada orang-orang yang melihatnya sekali lagi. Tetapi saya rasa mereka mengambil keputusan itu dengan hati nurani yang bersih.”