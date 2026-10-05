Semua rumor transfer dalam beberapa waktu terakhir telah memberi dampak pada Kees Smit, seperti diceritakan Leeroy Echteld pada Senin malam di Rondo di Ziggo Sport. “Itu sempat mengganggunya,” kata pelatih AZ tersebut.

Dengan Smit, AZ tampaknya memegang emas di tangan, tetapi ada sisi lainnya juga. Hampir setiap klub top Eropa dikaitkan dengan gelandang berusia dua puluh tahun itu, yang disebut-sebut akan bernilai puluhan juta. Untuk sementara, Smit masih bermain di Alkmaar, tempat ia terikat kontrak hingga pertengahan 2028.

“Pada awal bursa transfer saya memang sempat menduga akan pergi,” kata Smit pada akhir September kepada VI. “Tapi sebenarnya tidak pernah ada apa pun yang datang. Saya tidak merasa keberatan untuk tetap di AZ, dan sampai sekarang pun saya tidak keberatan. Masih banyak yang harus diperbaiki. Dan saya juga memang merasa cocok di sini.”

Echteld menambahkan di Rondo bahwa Smit memang terdampak oleh semua keruwetan transfer dan pelibatan superagen Portugal Jorge Mendes, yang harus mewujudkan transfer rekor.

“Masa depan akan menunjukkan apakah keputusan AZ untuk melibatkannya merupakan langkah yang cerdas,” ujar Echteld. “Kalau sudah menyangkut jumlah sebesar itu dan klub-klub sebesar itu... Mungkin mereka merasa harus membawanya masuk.”

Pertandingan berikutnya FEY Eredivisie 12.45 AZ

“Tetapi dia (Smit, red.) terdampak olehnya. Dia memang benar-benar terdampak. Namun, tentu saja dia juga menciptakannya sendiri. Ketika Anda sebagus itu di usia muda, maka perhatian itu akan datang.”

“Selain itu, dia memang anak yang cukup stois,” lanjut Echteld. “Anda bisa berbicara dengan baik dengannya. Dia memang selalu memberi jawaban singkat, karena setelah itu dia merasa selesai. Tetapi kadang saya juga memanggilnya masuk sebentar. Sekadar untuk berbicara tentang bagaimana kondisinya, apa yang diharapkan darinya. Bukan hanya dalam menyerang, tetapi juga dalam bertahan.”