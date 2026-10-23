Bintang basket Amerika Serikat, LeBron James, tidak membutuhkan pidato panjang untuk menanggapi serangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, karena balasannya datang dengan nada sarkastis.

Bintang Philadelphia 76ers itu menanggapi kritik Trump, setelah ia dituduh tidak menghormati lagu kebangsaan, dalam babak baru perselisihan terbuka antara kedua pihak.

Tanggapan James muncul usai comeback dramatis timnya menghadapi Cleveland Cavaliers, ketika 76ers membalikkan ketertinggalan 29 poin menjadi kemenangan dengan skor 114-106.

Sebagaimana disorot surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", bintang Amerika itu hanya tersenyum sambil berkata: "Sepertinya ini hari yang sepi berita di kantor", sebelum ia mengulangi kalimat tersebut sekali lagi, dalam tanggapan sarkastis terhadap pernyataan Trump.

Awal mula krisis ini bermula dari pertandingan Philadelphia melawan New York Knicks, Selasa, di arena "Madison Square Garden", ketika James terlihat melakukan gerakan dengan kedua tangannya menyerupai pukulan golf dan meniru gerakan menembak bola basket saat lagu kebangsaan Amerika Serikat sedang diperdengarkan.

Trump mengunggah potongan video kejadian itu melalui platform "Truth Social", menuduh pemain basket itu menghina Amerika Serikat, dan menyebut tindakannya sebagai "aib total", sambil menuntutnya untuk meminta maaf kepada para tentara dan pahlawan Amerika yang gugur membela bendera dan apa yang diwakili negara tersebut.

Presiden Amerika itu tidak berhenti pada unggahannya saja, melainkan kembali mengkritik James dalam sebuah acara kumpul massa di negara bagian Iowa, Kamis, dan menganggap kejadian itu sebagai persoalan yang kontroversial, sementara bintang Philadelphia memilih menanggapi secara singkat, tanpa terlibat dalam perdebatan panjang.

Sejarah panjang saling serang

Saling serang ini bukanlah yang pertama antara kedua pihak; Trump dan James telah bertukar kritik selama bertahun-tahun, terutama sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Amerika itu.

Pada tahun 2017, James mengkritik keputusan Trump menarik undangan untuk tim Golden State Warriors mengunjungi Gedung Putih, setelah Stephen Curry menyatakan tidak ingin hadir.

Saat itu James menulis komentar terkenal yang menyatakan bahwa kunjungan ke Gedung Putih merupakan kehormatan besar "sampai kau datang", dalam sindiran langsung kepada Trump.

Presiden Amerika itu juga sebelumnya pernah secara terbuka meragukan kecerdasan James, dan melontarkan kritik lainnya kepadanya, dengan memanfaatkan sejumlah kesempatan untuk membandingkannya dengan legenda basket Michael Jordan, yang ia nyatakan lebih ia unggulkan daripada James.