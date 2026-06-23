"Lebih unggul dari Ronaldo dan Henry".. Balasan tajam yang membungkam para pengkritik Mbappé

Meskipun ia mencetak dua gol ke gawang Senegal pada laga pembuka Prancis di Piala Dunia, serta dua gol lagi ke gawang Irak, Kylian Mbappé tetap tak luput dari gelombang kritik yang menghantuinya selama dua tahun terakhir, baik bersama Real Madrid maupun tim nasional. Namun, balasannya datang dengan tegas, dan datang dari seorang legenda pertahanan yang paham betul arti tekanan.

Mantan bintang Prancis, Pixenti Lizarazu, akhirnya angkat bicara untuk membela Kylian Mbappé dengan tegas, menyusul kritik yang menghujani penyerang Real Madrid tersebut setelah pertandingan Prancis melawan Senegal yang berakhir dengan skor 3-1, meskipun ia mencetak dua gol.

Lizarazu, juara dunia 1998, mengacu pada data statistik dalam artikelnya di surat kabar Prancis “L’Équipe”, yang dikutip oleh surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, untuk menegaskan bahwa serangan terhadap Mbappé “satu sisi dan tidak adil”.

Lizarazu mengatakan: “Di usianya yang baru 27 tahun, Mbappé adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis dengan 58 gol dalam 99 pertandingan, serta salah satu pencetak gol terbanyak di Piala Dunia dengan 14 gol dalam hanya 15 pertandingan.”

Ia menambahkan sambil memaparkan statistik yang mengagumkan: "Selama kariernya bersama klub dan tim nasional, ia telah mencetak 427 gol dalam 570 pertandingan, dengan rata-rata 0,75 gol per pertandingan; angka ini melampaui legenda-legenda seperti Ronaldo dari Brasil (0,65 gol), Raúl (0,42), Thierry Henry (0,45), dan Marco van Basten (0,70), dan itulah sebabnya kritik yang terus-menerus selama dua tahun terakhir ini mengganggu saya.”

Lizarazu juga menyinggung perbandingan antara Paris Saint-Germain dan Real Madrid dengan mengatakan: “Sejak 2024, Paris telah memenangkan dua gelar Liga Champions, sementara Real Madrid belum meraih gelar besar apa pun… Ini adalah fakta, tetapi hal itu tidak mengurangi prestasi Mbappé, dan tentu saja tidak menjadikannya pemain biasa.”

Lizarazu mengakhiri pembelaannya dengan tanggapan tegas kepada mereka yang mengkritik sisi pertahanan Mbappé: “Mereka yang menganggap kurangnya kontribusinya dalam bertahan sebagai kelemahan mendasar, dan ingin memindahkannya ke sayap kiri agar dipaksa lebih banyak bertahan, benar-benar salah.”